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    俄稱在烏克蘭使用新雷射武器 能燒毀敵軍無人機

    俄羅斯副總理波瑞索夫宣稱有一款新的雷射武器「扎地拉」（Zadira），可以打下無人機，但外界對此新型武器幾乎一無所知。（路透）

    俄羅斯副總理波瑞索夫宣稱有一款新的雷射武器「扎地拉」（Zadira），可以打下無人機，但外界對此新型武器幾乎一無所知。（路透）

    2022/05/19 00:26

    〔中央社〕俄羅斯今天宣稱，正在烏克蘭動用新一代的高性能雷射武器以燒毀無人機。此時俄國已出動部分秘密武器，對付西方國家為烏克蘭大量提供的軍火。

    俄羅斯總統普廷2018年曾公布一系列新武器，包括新型洲際彈道飛彈、水下核動力無人潛航器（underwater nuclear drones）、一款超音速武器和一款新型雷射武器。

    外界對新型雷射武器的性能知之甚少。普廷曾提及一款名為「佩雷斯維特」（Peresvet）的雷射作戰系統，其名稱來自一位中世紀東正教僧侶戰士佩雷斯維特（Alexander Peresvet），他在一場激烈戰鬥中犧牲。

    主管軍事發展的俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）在莫斯科一場會議上表示，佩雷斯維特已廣泛部署，能使地球上空最高1500公里的衛星癱瘓。

    不過他說，俄羅斯已有比佩雷斯維特更強大的雷射系統，能夠燒毀無人機和其他裝備。波瑞索夫提及17日的一項測試，宣稱雷射在5秒內燒毀了5公里外的一架無人機。

    波瑞索夫告訴俄羅斯國營電視台：「假如佩雷斯維特能癱瘓衛星，那麼新一代雷射武器就會對目標造成物理性摧毀，即熱摧毀，使目標燃燒殆盡。」

    波瑞索夫在被詢及、這個武器是否已用在烏克蘭時說：「是的，最初的原型系統已在那裡使用。」他稱這款武器叫「扎地拉」（Zadira）。

    外界對扎地拉幾乎一無所知，不過俄羅斯媒體2017年曾報導，俄國國營核子企業（Rosatom）參與研發這種武器，以配合一項武器性物理新原理計劃，這項計劃的俄文縮寫為ONFP。

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