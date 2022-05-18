印度前總理暗殺案 最高法院下令釋放凶手

印度最高法院今（18日）下令，將釋放一名1991年前總理拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）暗殺案的共犯佩拉里瓦蘭（AG Perarivalan）。（法新社）

2022/05/18 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院今（18日）下令，將釋放一名1991年前總理拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）暗殺案的共犯佩拉里瓦蘭（AG Perarivalan）。

綜合外媒報導，1992年5月21日，拉吉夫·甘地在坦米爾那都邦（Tamil Nadu State）一場選舉活動中，遭自殺炸彈暗殺身亡。主謀是斯里蘭卡武裝組織「坦米爾伊蘭猛虎解放組織」（LTTE），拉吉夫·甘地曾在1987年擔任總理時，向斯里蘭卡派遣印度維和部隊，打擊追求坦米爾獨立LTTE游擊隊，因而遭到報復。

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佩拉里瓦蘭是LTTE成員，當時年僅19歲的他因負責採購炸死拉吉夫·甘地的炸彈電池，被視為共犯定罪，1998年被判死刑，但後來減刑為無期徒刑。

多年來，坦米爾那都邦政府不斷要求印度中央政府釋放佩拉里瓦蘭和其他罪犯，坦米爾那都邦首長曾於2000年對該案中一名犯人納莉尼（Nalini）提出減刑，而印度最高法院等了10多年後，才在2014年將涉案人員由死刑減為無期徒刑。

針對佩拉里瓦蘭的罪刑，最高法院引述了印度憲法，考量到他已入監服刑30多年，決定將其釋放。

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