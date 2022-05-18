上週自嘲是推土機 澳洲總理莫里森意外「推倒」男童

澳洲總理莫里森今天在一場競選活動中不小心撲倒了一名小男孩。（美聯社）

2022/05/18 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）目前正在全力備戰21日的澳洲國會大選，不過，他今（18）日在一場競選活動中鬧出了烏龍，踢足球時意外地撲倒一名男童，所幸兩人並無大礙。

根據網路上流傳的影像畫面顯示，莫里森當時一邊盯著一名盤球前進的男童，一邊擺出防守架式，往畫面左方移動，不過他完全沒注意到左方還有另一名男孩站在那，最後莫里森撲倒左側小男孩，場面引人發噱。

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《路透》報導，有趣的是，莫里森上週曾自稱他是一台推土機（bulldozer），他當時對媒體說，「澳洲人明白我會是一台推土機，在大選之後，我想有些事情必須跟著我的行事作風有所更動。」

澳洲反對黨工黨的國會議員克萊爾（Jason Clare）事後在推特上調侃，「在推土機周遭，沒有人是安全的。」

No one is safe from the bulldozer #FireTheLiar https://t.co/vVw4FLZYyk — Jason Clare MP （@JasonClareMP） May 18, 2022

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