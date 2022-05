上週自嘲是推土機 澳洲總理莫里森意外「推倒」男童

2022/05/18 18:48

〔即時新聞/綜合報導〕澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)目前正在全力備戰21日的澳洲國會大選,不過,他今(18)日在一場競選活動中鬧出了烏龍,踢足球時意外地撲倒一名男童,所幸兩人並無大礙。

根據網路上流傳的影像畫面顯示,莫里森當時一邊盯著一名盤球前進的男童,一邊擺出防守架式,往畫面左方移動,不過他完全沒注意到左方還有另一名男孩站在那,最後莫里森撲倒左側小男孩,場面引人發噱。

《路透》報導,有趣的是,莫里森上週曾自稱他是一台推土機(bulldozer),他當時對媒體說,「澳洲人明白我會是一台推土機,在大選之後,我想有些事情必須跟著我的行事作風有所更動。」

澳洲反對黨工黨的國會議員克萊爾(Jason Clare)事後在推特上調侃,「在推土機周遭,沒有人是安全的。」

No one is safe from the bulldozer #FireTheLiar https://t.co/vVw4FLZYyk