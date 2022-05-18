上海解封官媒全是好消息 居民：我還困在小區

上海市日前宣布逐步恢復正常生活和生產活動，實際情況卻是仍有居民困於社區。（法新社）

2022/05/18 16:47

〔中央社〕上海市日前宣布COVID-19疫情獲得控制，逐步恢復正常生活和生產活動，官媒一片讚揚上海解封復商復市好消息。實際情況卻是仍有居民困於社區，對於何時可獲准踏出家門沒把握。

上海市16日宣布3階段恢復正常生產生活秩序，即日起至21日為第1階段，這個階段工作著重在降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數；防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。目標在6月1日至中下旬達成全面恢復全市正常生產生活秩序。

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中共官媒新華社16日起陸續發布上海居民前往市場採購和理髮等日常生活照片，直指「上海的煙火氣正在回來」，或用感性筆觸寫下「這是一場異常艱巨的防控戰」、「想念上海」等字句，滿是慶祝上海市解封、戰勝病毒等好消息。

對於這些訊息卻有民眾在網上評論道，「不信謠、不傳謠」、「官方指定正能量，並不是民間真實」。

一名上海市閔行區居民告訴中央社記者，目前接獲可以外出採買時間安排在21日，進出小區仍需要憑臨時出入証。對於符合哪些條件可以率先獲得居委發給允許外出許可，這部分「沒有任何頭緒」，住在浦東的朋友目前也沒有獲准外出。能否外出都必須是居委說了算，民眾只能單方面地被通知。

根據這名住戶提供的允許外出許可通知，內容對於防控仍有多重要求。包括防範區人員不可以流動到封控區、管控區和其他防範區，必須憑藉臨時出入證進出小區，目前可外出時間為21日上午8時至12時。若有超時或外借出入證等違規情形，下一輪將不發證。

一篇名為「復工復商的真實答案」文章在微信圈上廣為轉傳。

內文提到，許多小區由於封怕了，對於復商復市竟有了抗拒心態，竟稱「不知道有什麼復工的通知」。復工復商聽起來是好消息，對於許多店家來說，現在的難題卻是真的「復不出來」。

文中說，歷經8週封控，客戶業務需求不再、市場消費需求大減，不知為誰復工復商，「更讓人擔憂的是，即便恢復之後，大家依然活在隨時會封的恐懼裡」。

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