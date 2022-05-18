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    軍情動態》新作戰型態出現！ 美4艘無人艦將投入環太平洋軍演

    將加入2022環太平洋軍演的無人艦海鷹號。（圖擷取自@ES12071207推特）

    將加入2022環太平洋軍演的無人艦海鷹號。（圖擷取自@ES12071207推特）

    2022/05/18 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥海軍基地今年夏天將派出4艘無人水面艦艇前往夏威夷，參與2022環太平洋軍演（RIMPAC 2022），用以驗證、定義無人艦單獨能力及傳統艦隊互動整合的能力。

    根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，美國海軍5月成立的「無人水面艦艇司令部」（USDIV），會派出4艘無人水面艦艇參與2022環太平洋軍演，分別為三體船「海獵號（USV Sea Hunter）」、「海鷹號（USV Seahawk）」和運輸支援艦「牧羊人號（Nomad）」、「遊騎兵號（Ranger）」。

    該單位的指揮官戴利（Jerry Daley）表示，4艘無人水面艦艇會在演習中分散，並在演習的3階段與不同特遣部隊的指揮官合作，不論是從指揮與控制的角度來看，都能蒐集許多數據並強化與載人艦隊的整合。

    美國海軍將無人水面艦艇設定為傳統艦隊的「輔助射手」，配有武器系統與偵蒐感應，由有人艦艇作為母船，下達命令與控制無人水面艦艇，強化水面行動小組（SAG）的攻擊能力。

    美國海軍預計在未來的幾年內獲得額外3艘無人艦艇，其中2艘是來自「幽靈艦隊霸王計劃」（Ghost Fleet Overlord），第3艘則是從頭開始打造的「原型船體」，並預計在2023年底前招募175名人員，有戰鬥操作員、軍需官、資訊工程、機械工程、機師與船體維護專家等人員。

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