預測2027年前中侵台 美前印太司令戴維森：時隔1年評估不變

美國前印太司令部司令戴維森曾警告，中國可能在2027年以前入侵台灣。（美聯社資料照）

2022/05/18 12:09

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕去年3月提出警告「中國將在未來6年內試圖併吞台灣」的美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson），近日接受日本《產經新聞》專訪時表示，即使時隔1年，他仍認為自己的評估並無錯誤，中國正在從俄羅斯入侵烏克蘭的失敗中學習教訓，戴維森強調，如果全球能夠適當地遏阻中國，侵台時間將會往後延，美國與日本應加強嚇阻。

戴維森去年3月卸任前曾在美國聯邦參議院軍事委員會做證時指出，台灣有事的威脅可能在未來10年內，實際上可能是6年內發生。他預測中國將在2027年以前對台動武，而2027年就是習近平第3任期的最後1年。

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戴維森在接受產經專訪時表示，即使目前發生了烏克蘭戰爭，但並不會改變他對台灣有事時期的評估。理由是中國正在觀察對俄經濟制裁的影響，以及俄軍指揮控制、補給與戰略目標等失敗的原因，並從中汲取教訓，他認為中國確信自己能夠迅速解決。對於中國可能會變得較為謹慎的看法，戴維森持否定態度。

此外，他還指出，侵台的判斷取決於2027年的政治趨勢、國內經濟模式內在脆弱性，以及快速的戰力擴張等因素。該關注的是中國核武部隊極音速飛彈等的開發、太空和網絡空間、海上和航空戰鬥力，以及戰鬥支援能力的提高。

戴維森強調，如果全球能夠適當地遏阻中國，侵台時間將會往後延。不過對於美國維持不明確表態防衛台灣的「戰略模糊」政策，戴維森認為目前應繼續維持，他表示，嚇阻力必須在適當的時機展現能力與意志才有效，但他不否定「戰略模糊」在未來可能轉變的可能性。

他指出，中國的核武和核運輸手段，在未來10年將增加到4倍，擁有巨大常規戰力的中國若與擁有大量核戰力的俄羅斯合作，將成全球最重大的擔憂。

為了遏止中俄，戴維森認為參加「自由且開放印太」的國家應致力於經濟合作、區域開發與貿易結構的改善。他指出，日美同盟是此一區域最重要的同盟，呼籲加強網路安全、諜報活動的合作。

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