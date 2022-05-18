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    沒打疫苗、醫衛系統差 WHO憂北韓疫情致新變種風險高

    WHO針對北韓疫情提出警告。（路透）

    WHO針對北韓疫情提出警告。（路透）

    2022/05/18 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但該國醫衛系統貧弱，且無接種疫苗，疫情發展令人憂慮；對此，世界衛生組織（WHO）示警，疫情在無接種疫苗族群的高傳播率可能提高出現新變種的風險。

    綜合外媒報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會上針對北韓疫情提出警告，「如果有國家拒絕使用現在早已經可取得的（防疫）工具，那確實是令人擔憂」，他表示，WHO已一再主張，在疫情傳播未被阻止的環境中，出現新變種病毒的風險一向更高。

    WHO秘書長譚德塞也說，對疫情在「帶有許多潛在疾病且未接種疫苗」的族群中傳播感到「深刻的憂慮」。

    此前，WHO指控北韓未正式通報疫情，明顯違反該國身為WHO會員國而應當履行的《國際衛生條例》法律義務；在會中，被問及WHO要如何應對北韓疫情，萊恩回應，WHO已準備好提供幫助，但該組織無權干涉一個主權國家。

    北韓官媒《朝中社》18日報導指出，截至17日晚間6點，北韓累計「發燒病例」已超過172萬例，累計死亡人數達到62人。

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