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    麥當勞退出俄羅斯引搶買潮 俄男跋涉250公里：這家算近了

    麥當勞先前宣布撤出俄羅斯市場，這也讓當地民眾搶著享用最後一份麥當勞餐點，有民眾甚至為此長途跋涉到250公里遠的麥當勞分店，只為了回憶記憶中的那個味道。（美聯社）

    麥當勞先前宣布撤出俄羅斯市場，這也讓當地民眾搶著享用最後一份麥當勞餐點，有民眾甚至為此長途跋涉到250公里遠的麥當勞分店，只為了回憶記憶中的那個味道。（美聯社）

    2022/05/18 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕為譴責俄羅斯入侵烏克蘭，麥當勞先前宣布撤出俄羅斯市場，這也讓當地民眾搶著享用最後一份麥當勞餐點，有民眾甚至為此長途跋涉到250公里遠的麥當勞分店，只為了回憶記憶中的那個味道。

    俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月，各國陸續進行制裁，麥當勞先前也宣布退出俄羅斯市場，並關閉在當地的店面，消息一出立刻引發俄羅斯民眾大排長龍，搶買最後一份麥當勞餐點。

    據外媒消息指出，麥當勞將出售近850家店面給當地的買家，由於接手的人將不得使用麥當勞的名稱、標誌、品牌和菜單，讓一些俄羅斯人擔心未來餐點的質量會受到影響。不過目前在俄羅斯南部及西伯利亞等地仍有一些特許經營的店面，雖然尚未確認要如何處理，不過在麥當勞退出俄羅斯市場後，近期特許經營的店面業績反而上升。

    在俄羅斯薩馬拉（Samara）甚至有男子為了能買到麥當勞，選擇開車到距離250公里遠的地方享用麥當勞，雖然路途遙遠，但這名男子仍在網路留下評論，表示很開心能享受到同樣的氛圍，並大讚食物及漢堡一樣美味可口，還感謝該間門市離他已經算是比較近的了。

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