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    武漢肺炎病毒持續進化 外媒：每個人恐將重複染疫

    專家建議新冠疫苗應不斷更新以追上武漢肺炎變異株，示意圖。（路透）

    專家建議新冠疫苗應不斷更新以追上武漢肺炎變異株，示意圖。（路透）

    2022/05/18 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，外媒報導，專家發現曾染疫Omicron者又再次染疫，病毒進化成可逃離部分免疫，也就是說未來每個人都可能不斷重複染疫。

    根據紐約時報 報導，南非斯泰倫博斯大學流行病學家普利亞姆（Pulliam）說，在南非疫情可見，曾感染Delta等過去變異株再次染疫相對少見，但Omicron變異株出現後，再次染疫速度明顯加快。

    普利亞姆說，她們收集到的案例顯示，曾感染Omicron者再次染疫率更高，「病毒會持續進化，可能很多人一生中將染疫多次」。

    非洲衛生研究所的病毒學家西格爾（Sigal）表示，從免疫角度而言，變異株差異很大，感染某變異株產生免疫力並不能對其他免疫株提供很多的保護，不過好消息是再次感染Omicron變異株患者將不會造成重症。

    西格爾說，武漢肺炎病毒還沒有找到一種完全避開免疫系統的方法，若有天變異株完全都不一樣時，將可能產生最大的危險。

    報導指出，專家也建議，為了跟上不斷變異的病毒，新冠疫苗更新速度應該比每年更新的流感疫苗更快，即使新冠疫苗與新型武漢肺炎病毒不完全相同，也可擴大免疫力，提供保護。

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