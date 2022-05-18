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    軍情動態》美衛星影像公司：中國持續在南海渚碧礁擴建設施

    最新衛星影像分析顯示，中國仍持續在南海有主權爭議的渚碧礁興建設施。（法新社檔案照）

    最新衛星影像分析顯示，中國仍持續在南海有主權爭議的渚碧礁興建設施。（法新社檔案照）

    2022/05/18 01:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕最新衛星影像分析顯示，中國仍持續在南海有主權爭議的渚碧礁（Subi Reef）興建新的道路和結構體。根據華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）資料，迄今中國在渚碧礁填海造地的面積已達到至少976英畝（約3.9平方公里）。

    美國之音（VOA）中文網17日報導，為衛星影像分析開發人工智慧技術的軟體公司Simularity，將渚碧礁在5月5日的衛星影像與去年12月15日的衛星影像加以比對後，發現新的結構體和7個活躍的建築工地。這7個工地位於這個珊瑚礁的北部和南部，可以看到卡車、建築設備和材料。

    Simularity指出，在這些工地上發現「大量的沙子」，表明正在建造新的道路和結構體。衛星影像顯示，在該島礁南部某處出現新的圍牆和停車場，但其功能不明。

    渚碧礁位於南沙群島的中業群礁西南部，是由天然環礁填海而成的人工島，自1988年以來一直由中國實際控制，劃歸海南省三沙市管轄，但台灣、菲律賓和越南也聲稱對其擁有主權。中國在2015年開始填海造地工程，截止2015年6月12日，渚碧礁面積已達約4平方公里，成為南沙群島中僅次於美濟礁的第二大島，且仍在進一步擴大中。

    北京當局目前尚未對Simularity的前述說法做出回應。美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）今年3月曾指出，中國在南海興建的人工島礁中，至少有美濟礁、渚碧礁及永暑礁等3座已完全軍事化，部署反艦和防空飛彈、戰機、雷射與電波干擾設備等系統，已威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。

    阿基里諾強調，中國國家主席習近平曾保證，不會將人工島礁轉為軍事基地，但實際情況與此截然相反。他指出，過去20年來，中國持續進行第二次世界大戰以來最大規模的軍事建構，中國人民解放軍戰力的強化，正在破壞區域穩定。

    美國國防部2015年公布的報告也指出，中國從2013年開始在南海大興土木填海造島。前美國印太司令部司令哈里斯（Harry Harris）也曾警告，中國在南海打造「沙堡長城」，至2018年已興建7個人工島。去年菲律賓發現，中國準備打造第8個人工島。

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