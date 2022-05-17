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    吐實！俄羅斯被孤立 前空防司令：情勢會越來越糟

    俄羅斯前空防司令霍達仁諾克16日晚在俄國高收視率的談話性節目「60分鐘」裡，罕見坦言俄羅斯面臨烏克蘭「特殊軍事行動」可能會「越來越糟」的情勢，且在國際上又被孤立。（網路截圖）

    俄羅斯前空防司令霍達仁諾克16日晚在俄國高收視率的談話性節目「60分鐘」裡，罕見坦言俄羅斯面臨烏克蘭「特殊軍事行動」可能會「越來越糟」的情勢，且在國際上又被孤立。（網路截圖）

    2022/05/17 23:42

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國廣播公司（BBC）、英國每日郵報（Daily Mail）和路透報導，俄羅斯前空防司令霍達仁諾克（Mikhail Khodarenok）16日晚在國營電視台收視率最高的談話性節目之一「60分鐘」（60 Minutes）裡，就俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提出罕見的現實評估，警告情勢可能會「越來越糟」：俄羅斯戰事失利之際，在國際上又被孤立；相對地，烏克蘭接收西方額外軍援，烏軍能夠動員多達100萬人。

    退役上校及知名軍事分析家霍達仁諾克在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）節目「60分鐘」裡，不尋常坦言，俄羅斯在戰爭中失利。他又指，俄羅斯在世界舞台也不太好，「情勢（對俄國）將會明顯越來越糟...我們處於完全地緣政治孤立...此情勢不是正常的」；雖然大家不想承認，但事實上全世界都反對俄羅斯，「我們須走出這個局面」，而核武恫嚇多少可嚇阻俄國敵人，而當全世界都與俄羅斯作對時，那「看來有意思」。

    俄羅斯國營媒體一直支持克里姆林宮，反對聲音可說相當罕見，尤其自俄羅斯總統普廷2月24日下令發動入侵烏克蘭的戰爭以來，公開反對普廷稱為「特殊軍事行動」的烏克蘭戰爭被視為違法。

    不過，路透指出，這種情況在16日晚似已出現變化；霍達仁諾克在俄國主要電視頻道上就這項「特殊軍事行動」發表評論，並向觀眾喊話：不應囫圇吞下「資訊鎮靜劑」。

    霍達仁諾克告訴親克宮立場聞名的主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva），「老實說，對我們來說，情勢將會越來越糟」，烏克蘭可以動員多達100萬武裝人員。

    在俄侵烏戰爭之前，畢業於俄國菁英軍校的霍達仁諾克就曾警告，這樣的行動不符合俄羅斯國家利益；他認為，俄國必須看清現實，「重點在於明辨軍事政治現實，如果你跨越紅線，歷史現實就會狠狠地教訓我們」。

    俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已造成成千上萬人死亡、數百萬人流離失所，並引發1962年古巴飛彈危機以來最嚴重的美俄對峙狀況。

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