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    秒秋後算帳！批亞速鋼鐵廠烏軍「納粹」 俄國會喊禁換俘

    死守馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭「亞速營」士兵17日全數撤離，俄國國會即傳出將立法禁止交換亞速營戰俘的消息。圖為烏克蘭亞速國民衛隊2020年3月於基輔集會。（美聯社資料照）

    死守馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭「亞速營」士兵17日全數撤離，俄國國會即傳出將立法禁止交換亞速營戰俘的消息。圖為烏克蘭亞速國民衛隊2020年3月於基輔集會。（美聯社資料照）

    2022/05/17 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過80天，死守馬立波亞速鋼鐵廠的「亞速營」17日全數撤離，俄國國會即傳出將立法禁止交換亞速營戰俘的消息，還將他們形容為「納粹罪犯」、「戰爭罪犯」，要求處以死刑。

    《路透》報導，俄國指稱，死守烏克蘭馬立波亞速鋼鐵廠的「亞速營」（Azov regiment）在歷經長久圍城攻勢、長期斷水斷糧的頑強抵抗後，最後260多名士兵17日被迫向俄軍投降。

    然而，俄國下議院「國家杜馬」（State Duma）立刻傳出將立法禁止與烏克蘭交換亞速營戰俘的消息。俄國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）就稱亞速營成員為「納粹戰爭罪犯」，不應被當作戰俘交換。

    過去曾代表俄國出席與烏克蘭談判的議員斯魯茨基（Leonid Slutsky）則聲稱，亞速士兵都是「批著人皮的禽獸」，應該處死，他說，「亞速營士兵犯下反人類罪行，不配活在這個世界上」。

    報導指出，俄國下議院近日將要求國防部提出評估報告，探究此立法的可行性。但在此之前，俄克里姆林宮發言人曾說，總統普廷已經承諾將會以「符合國際標準」的方式對待所有戰俘。

    烏克蘭國防部副部長馬雅爾（Hanna Malyar）對此表示，會與俄方進行交換戰俘程序，確保烏克蘭軍人順利回家。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也強調，「烏克蘭需要英雄活下來」。

    據悉，亞速營是自2014年俄羅斯侵略烏東、克里米亞即成立的烏克蘭民族主義民兵團，長期與烏東親俄叛軍、俄軍交戰，現已與烏克蘭國民衛隊整合。

    亞速營長期被俄羅斯指控為「新納粹」、「種族歧視組織」、「法西斯主義組織」，但亞速營也一一否認這些指控。烏克蘭官方則曾說，亞速營已經改革，與過去激進的民族主義分道揚鑣。

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