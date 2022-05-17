加州教會槍擊案》日台交協哀悼犧牲台裔醫生：化作溫柔力量長存

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）15日發生槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷。橘郡警方稱，嫌犯為住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou，音譯），作案動機出自政治動機，疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。（美聯社）

2022/05/17 17:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）15日發生教會槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致電外交部長吳釗燮表達哀悼；日本台灣交流協會今也對此事件表達極為哀慟，並紀念50多歲台裔醫生的挺身而出，「化作溫柔力量長存」。

日本台灣交流協會今透過臉書發文，對美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件，造成1人身亡5人受傷，表達感到極為哀慟。

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交協指出，根據當地16日召開的記者會描述，悲劇發生當下，由於1名50多歲台裔醫生在關鍵時刻的挺身而出及多位民眾的奮勇合力，才能免於後續更多的傷亡。

交協哀悼表示：「這名英雄已告別我們前往另一段旅程，但他生前的勇舉一定會化作溫柔的力量撫慰傷者並長存在每個人心中。『暴力永遠不會是解答』，本協會在此祈求往生者冥福並祝願正在治療的傷者們早日康復。」

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