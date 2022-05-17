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    加州教會槍擊案》法務部長：美若請求司法互助 將協助調查

    加州台裔教會槍擊案主嫌周文偉。（美聯）

    加州台裔教會槍擊案主嫌周文偉。（美聯）

    2022/05/17 16:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市「爾灣台灣基督長老教會」，15日遭人槍擊，造成一人死亡、5人受傷的慘劇，受害者均為台灣人，槍手周文偉（David Wenwei Chou）被起底曾參加中國和平統一促進會活動，政治思想偏激。我國法務部長蔡清祥亦非常重視此事，17日表示，若收到美方請求司法互助，將盡量協助調查。

    蔡清祥指出，關於爾灣長老教會槍擊案，目前尚未收到美方的司法互助請求，惟若美國警方或聯邦調查局在辦案上需要台灣提供相關資料的話，基於台北雙方具有司法互助協定的基礎，將盡量幫忙協助。

    橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日表示，非教會常客的周文偉單獨行動，使用2把手槍和汽油彈，犯案動機疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。警方還在周文偉的車上找到的中文紙條顯示，周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。他目前被指控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪和4項非法持有爆炸物罪名。

    周文偉曾在台灣輔仁大學擔任講師長達10年，傳授調酒與餐飲的實務經驗，也曾任教於南臺科技大學、屏東科技大學、中華科技大學，更在中國的無錫江南大學執過教鞭，現居美國。

    2019年間，周文偉出席中共半官方組織「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成立大會，並展示力挺韓國瑜的海報「順勢追擊，迅猛滅獨妖 知儂韓國瑜，飆選定奪標」。

    沒想到在周文偉槍殺無辜台人後，和統會立刻與他切割，強調周的政治思想偏激，和統會與其保持距離。

    和統會是中國半官方背景的促統組織，在海外許多國家設有分會。其宗旨為「聯合海內外各界人士，發展台灣海峽兩岸的民間往來，促進中國的和平統一」。並由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋擔任會長。

    中國以外地區的和統會，一般由當地不同的華僑團體共同組建，美國國務院於2020年認定，和統會受中共中央統戰部控制。

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