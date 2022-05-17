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    習近平腦長瘤？ 德國「爸爸」代「澄清」：沒腦袋怎有腦瘤？

    習近平被爆料疑似罹患腦瘤。（美聯社）

    習近平被爆料疑似罹患腦瘤。（美聯社）

    2022/05/17 19:32

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒爆料稱，中國國家主席習近平疑似罹患「腦動脈瘤」，引發熱議。對此，一名戲稱自己是習近平「爸爸」的德國籍Youtuber「老雷」忍不住跳出來「澄清謠言」，開玩笑說「沒有腦袋怎麼會有腦瘤」？

    英國《每日郵報》日前報導稱，習近平2021年底因為「腦出血」緊急送醫，近日有中國知情人士爆料指他可能是得了腦動脈瘤」，腦血管出現腫脹狀況，但習近平不想接受手術，希望能透過「傳統醫學」的方式治療。

    Youtuber「老雷」時常反串挺共者暗酸中國時政，還自稱是習近平爸爸，總是稱習近平「我兒子平平」；「老雷」今天（17日）在Youtube上傳新影片替「兒子」澄清，「我不信這些謠言，我會回一句『沒有腦袋怎麼可能有腦瘤？』...看看這些消息先動動腦袋，你們都有啊，跟我兒子平平不一樣。」

    老雷接著說：「要對比的話，看看俄羅斯總統普廷，我確實覺得他的臉色很不好，他的臉腫，連站都站不好，這樣看才會覺得這個人或許身體不佳。但我兒子平平肯定不是，平平確實有一點胖，可能需要運動，確實笨笨的，但他（看上去）挺開心的，例如把中國經濟玩爛了好開心、他的清零政策玩得好開心等等，因此我不相信那些有關他身體不好的謠言。」

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