普廷雙腳「不自然抖動」數秒有隱疾？美肢體語言專家這樣分析

俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面時，雙腳出現「不自然抖動」的狀況。（圖擷取自@TVVnoticias推特）

2022/05/17 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）16日於克里姆林宮（Kremlin，下簡稱克宮）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）會面時，遭外媒捕捉到他雙腳疑似出現「不自然抖動」的狀況，而美國肢體語言專家認為，普廷確實沒有像以前身強體壯。

據《鏡報》報導，普廷16日於克宮和拉赫蒙會面，相較於實質雙邊談話內容，外媒更透過鏡頭，捕捉下了普廷瘋狂移動雙腳，還不時出現抖動彎曲的畫面，認為他的身體狀況，似乎有些虛弱。

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另據英國《每日快報》報導，畫面中，普廷先是毫無規律地移動他的左腳，接著右腳也發生相同的狀況，右手則一直緊握著白色椅子的扶手，臃腫的臉部，讓外界猜測他可能是有在服用類固醇。

據報導，美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）認為，普廷已經不再是那個以自己「身強體壯」為榮的領導人了，和幾年前所看到的普廷相比，這是一個「衰弱程度」驚人的俄羅斯總統。

報導指出，普廷上個月與防長紹伊古（Sergei Shoigu）在克宮會面時，無精打采還全程緊抓桌邊的畫面，就引發外界猜測，普廷的身體是否出了狀況。

“Las relaciones entre Rusia y Tayikistán se desarrollan activamente", así lo dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, este lunes en una reunión con el presidente tayiko, Emomali Rahmon. Vía #AP #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/9NCS6RoqnG — TVV Noticias （@TVVnoticias） May 16, 2022

俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面。（美聯社）

普廷2009年打赤膊騎馬的照片。（資料照，法新社）

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