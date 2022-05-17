為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷雙腳「不自然抖動」數秒有隱疾？美肢體語言專家這樣分析

    俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面時，雙腳出現「不自然抖動」的狀況。（圖擷取自@TVVnoticias推特）

    俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面時，雙腳出現「不自然抖動」的狀況。（圖擷取自@TVVnoticias推特）

    2022/05/17 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）16日於克里姆林宮（Kremlin，下簡稱克宮）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）會面時，遭外媒捕捉到他雙腳疑似出現「不自然抖動」的狀況，而美國肢體語言專家認為，普廷確實沒有像以前身強體壯。

    《鏡報》報導，普廷16日於克宮和拉赫蒙會面，相較於實質雙邊談話內容，外媒更透過鏡頭，捕捉下了普廷瘋狂移動雙腳，還不時出現抖動彎曲的畫面，認為他的身體狀況，似乎有些虛弱。

    另據英國《每日快報》報導，畫面中，普廷先是毫無規律地移動他的左腳，接著右腳也發生相同的狀況，右手則一直緊握著白色椅子的扶手，臃腫的臉部，讓外界猜測他可能是有在服用類固醇。

    據報導，美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）認為，普廷已經不再是那個以自己「身強體壯」為榮的領導人了，和幾年前所看到的普廷相比，這是一個「衰弱程度」驚人的俄羅斯總統。

    報導指出，普廷上個月與防長紹伊古（Sergei Shoigu）在克宮會面時，無精打采還全程緊抓桌邊的畫面，就引發外界猜測，普廷的身體是否出了狀況。

    俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（右）與塔吉克總統拉赫蒙（左）會面。（美聯社）

    普廷2009年打赤膊騎馬的照片。（資料照，法新社）

    普廷2009年打赤膊騎馬的照片。（資料照，法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷罹癌？前英國間諜：數個消息來源皆指他「病況嚴重」
    2022/05/15 12:57

    普廷罹癌？前英國間諜：數個消息來源皆指他「病況嚴重」
    不認同馬克宏做法 澤倫斯基：與普廷溝通就是白費心力
    2022/05/13 22:27

    不認同馬克宏做法 澤倫斯基：與普廷溝通就是白費心力

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    英美防長會晤！奧斯汀：俄入侵邁向「同樣危險」的新階段
    2022/05/12 09:31

    英美防長會晤！奧斯汀：俄入侵邁向「同樣危險」的新階段
    普廷大腿蓋厚毯、演說呼吸急促 肢體語言專家：忍受某種疼痛
    2022/05/11 16:18

    普廷大腿蓋厚毯、演說呼吸急促 肢體語言專家：忍受某種疼痛

    樹德科技大學
    拜登、普廷會談？ 白宮：「烏俄情勢」降溫才有可能
    2022/03/30 17:06

    拜登、普廷會談？ 白宮：「烏俄情勢」降溫才有可能
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播