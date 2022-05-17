南加州教會槍殺案 駐處查證：凶嫌為台灣移民

駐洛杉磯辦事處16日證實，南加州台裔教會槍擊案中的槍手周文偉為在台出生的移民。（Orange County Sheriff's Department via 美聯社）

2022/05/17 11:20

〔中央社〕駐洛杉磯辦事處長黃敏境今天接受中央社專訪，對昨天南加州台裔教會槍擊案中彈身亡的醫師鄭達志及其家屬表達哀悼與關切，並指出槍手應是1953年在台出生的移民。

橘郡警長巴恩斯（Darn Barnes）與檢察長史必哲（Tod Spitzer）等人今天中午召開記者會指出，昨天槍擊案中挺身阻擋槍手的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵原因。警方不捨鄭達志並譽為「英雄」。

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昨天在槍手開槍後，陪同母親到教會的鄭達志與凶嫌對峙、不幸中彈身亡；牧師張宣信把握時機拿椅子丟向槍手頭部，現場教友雖多為年長者仍奮勇合力制住凶嫌，以電線將他綑綁，直到警方出現。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境今天告訴中央社，鄭達志是運動醫學的專科醫師，本著醫生救人濟世的精神在槍擊案中喪生，獲美方執法人員在今天公開記者會中推崇，「他的英勇行為，拯救了許多生命」。

鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志昨天特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。他身後留下妻子以及一對兒女。

黃敏境表示，此時此刻希望各界能夠感受家屬的悲痛與難處。他於第一時間代表政府、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴向家屬表達哀悼。教會相關的僑界人士今天針對槍擊案傷亡者發動一項關懷募款活動。

這起槍擊案槍手是來自內華達州拉斯維加斯的68歲周文偉（David Wenwei Chou），他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。

在中午記者會上，巴恩斯表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

根據網路媒體「新聞速遞」的報導，周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯維加斯促統會」）理事，該團體於2019年4月成立。

美方公布周嫌的照片與身分，指出周嫌為「華裔」、移民美國之前在台灣住過。

經駐洛杉磯辦事處調查，周文偉1953年在台灣出生，被美方誤認為出生「中國」有其歷史淵源。大約50年前，台灣人持有護照上的出生地，英文為Repubilc of China，當時申請到美國的移民於官方文件的出生地多寫「中國」（China）。周嫌可能在申請美國護照的文件上寫「中國」為出生地，而讓美方有此認定。

黃敏境表示：「中華民國台灣所有的僑胞彼此都是家人、朋友、生意上的夥伴甚至是兒女親家，在自由民主多元開放社會中生活，希望彼此尊重、共同建立家園。」

他強調：「彼此之間的互相尊重是民主社會價值，而言論自由也是大家所珍惜的，不能因為有不同的意見而採取違法的行動。」

他呼籲僑胞體認「我們都是手足相連」，且要對台灣的自由民主多元開放有信心，在海外要特別注意個人安全，多一份警覺、守望相助、團結一致、互相珍惜。

橘郡警方表示，周嫌在槍殺案前一天從拉斯維加斯開車到南加州。到了教會後，他用鐵鍊鎖住門、以超強黏膠破壞門鎖，調查顯示周嫌與教會之間沒有實質的關係。

警方表示，調查人員在教堂內發現幾袋彈藥和4個瓶裝汽油彈（Molotov）。周嫌住過德州，案發前在拉斯維加斯擔任保全工作，持有內華達州保全執照，因此能合法帶槍。

加州橘郡（Orange County）15日發生一起1死5傷的槍殺案，地點在當地知名的退休社區拉古納伍茲（Laguna Woods），台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」租借「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）舉行教會活動，卻意外遭到槍手開火掃射。

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