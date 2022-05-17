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    退房客留近600元小費 房務員一看旁邊紙條傻眼：我確診了

    美國一名飯店房務員碰到確診的退房房客留下一筆小費，她的選擇在網路上引起爭議。（翻攝tiktok）

    美國一名飯店房務員碰到確診的退房房客留下一筆小費，她的選擇在網路上引起爭議。（翻攝tiktok）

    2022/05/17 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊全球，服務業從業者更嚴重受到疫情衝擊與威脅；美國一名飯店房務員表示，退房房客留下一筆小費，但旁邊附上的紙條卻澆了她一盆冷水，原來這名房客確診了。

    根據當事房務員蓋拉（Güera）的影片與外媒《daily dot》報導，她在2日上班時整理退房的房間，發現房客留下一筆20美元（合約新台幣594元）的小費；蓋拉喜出望外，但旁邊附上的紙條卻讓她嚇了一跳。

    紙條上寫著，「我確診了，所以請盡可能小心地徹底消毒這個房間，如果你因此確診，那我真的很抱歉，我已經做了所有能做的了」。蓋拉表示，最後她選擇收下這筆小費，完成工作，「我有權利選擇離開這個房間，但我真的想要那20美元，我已經打了完全接種疫苗，也2度確診後痊癒，所以我期望一切都會平安」。

    當事房客的爭議行為隨即在網路上掀起論戰，有網友質疑確診後乖乖隔離究竟有多難，這名房客確診也應該通知櫃台。有人認為，當事房客使用的是過去式「had」，而不是「has」，猜測也許當事房客是曾經確診，留下紙條只是好意提醒。

    有網友則認為，蓋拉的行為可能導致其他房客感染，更有人吐槽，自己平常給小費就是20美元，認為當事房客的小費超小氣。

    @guerasworld

    Lol yikes

    ♬ original sound - Güera

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