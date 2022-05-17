俄軍又出動「溫壓彈」襲擊烏克蘭民宅

美國智庫研究員勞勃．李指出，俄軍透過海鷹-10無人機拍下「TOS-1A溫壓多管火箭彈」襲擊烏軍陣地的影像。（圖擷取自@RALee85官方推特）

2022/05/17 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第83天，俄軍目前似乎在頓巴斯（Donbas）戰役中陷入停滯狀態，而出動更具殺傷力的武器，美國智庫研究員近日也在社群平台PO出影片，控訴俄方動用不受國際法約束的「TOS-1A溫壓多管火箭彈」，襲擊烏東。

據《每日郵報》報導，美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄國的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）16日在推特上轉發一段據傳是從Telegram頻道上流出的影片，只見俄軍透過海鷹-10無人機（Orlan-10 UAV）拍攝下，其發射「TOS-1A溫壓多管火箭彈」，襲擊烏軍陣地的畫面。

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自海鷹-10無人機拍下的畫面顯示，當該機在上空盤旋飛行時，「TOS-1A溫壓多管火箭彈」鎖定了疑似是住宅的目標，隨後射彈，頓時現場火花四起，冒出陣陣白煙，而發射器周圍的土地，也隨之起火。

報導指出，溫壓多管火箭彈亦稱為「空爆燃燒彈」（Fuel Air Bomb），比常規炸藥更具殺傷力，不過，與集束炸彈（Cluster bomb）不同的是，只要不拿溫壓多管火箭對準平民攻擊，該彈就不受國際法禁用規範的限制。

據報導，溫壓多管火箭彈的運作分成2個階段，當其被裝彈部署時，首次爆炸會在周邊區域噴灑「燃油蒸汽」（Fuel vapor）；接著，第2次爆炸時，其會點燃空氣中的蒸氣雲（Vapour cloud），隨之產生的高溫火球，可熔化並蒸發人體；而吸收周邊氧氣產生的巨大高壓衝擊波，則能摧毀建築物，並破壞人體器官。

Russian Orlan-10 UAV footage reportedly of TOS-1A thermobaric MLRS strikes on Ukrainian positions. https://t.co/k24TWVaDIzhttps://t.co/AdjlkxVvLG pic.twitter.com/SANGodXugp — Rob Lee （@RALee85） May 16, 2022

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