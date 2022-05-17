中國大連每7天採檢1次 週二男、週四女

大連市政府也宣布，即日起全市常態化核酸檢驗，全市民每7天採檢1次，每週二為男性、週四為女性、週六則不拘。示意圖。（彭博）

2022/05/17 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續動態清零政策，既江西省推3天1次採檢、安徽合肥5天1次採檢後，大連市政府也宣布，即日起全市常態化核酸檢驗，全市民每7天採檢1次，每週二、四、六進行，週二為男性、週四為女性、週六不分男女均可檢測，各單位都須嚴格檢測市民通行碼。

根據中國新浪新聞報導，大連市政府解說，變異株Omicron傳播快，平均2至3天就可能形成傳播鏈，為即時發現疫情潛在風險、動態清零，推動常態化採檢，將人群分別在週二四六檢測，更有利從時間分布早點發現，每位市民往後每隔7天採檢1次。

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大連市政府也說，家庭聚集可能造成社區傳播，因此把同一家庭成員分佈在不同時間檢測，更可及早發現潛在風險， 等同1個家庭每周進行兩次檢測。

大連市政府強調，1週1次核酸檢測適用於一般低風險民眾，若從事進口冷鏈行業、機場港口、醫療機構等高風險從業人員則按原有規定，到指定採樣點進行核酸檢測。

大連市政府提醒，各行業主管部門、單位都要嚴格檢測市民通行碼，若有個人未按規定進行常態化核酸檢測，或相關場所單位未要求檢測證明，造成疫情傳播將承擔法律責任。

綜合外媒報導，中國多地都有類似大連常態化核酸檢測要求，不過頻率不同，例如江西省3天1次、安徽合肥5天1次，江西更祭出若12小時未完成檢測者將禁止乘坐公車、地鐵等，更不可進入人群密結公共場所。

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