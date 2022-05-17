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    中俄同一個套路 用歷史維護政權「特別癡迷領土」

    圖為俄國總統普廷（右）和中國領導人習近平（左）。（美聯社）

    圖為俄國總統普廷（右）和中國領導人習近平（左）。（美聯社）

    2022/05/17 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上有幾個國家普遍被外界認為是專制政權，知名記者暨國際關係專家史特拉德（Katie Stallard）在最新出版的著作「在白骨堆上起舞」（Dancing on Bones）中，探討俄羅斯、北韓和中國的政權如何利用歷史，其中中國與俄羅斯兩個大國利用歷史的方式大同小異。

    《德國之聲》報導，史特拉德表示，專制政權很了解歷史的力量，認為歷史是一個能夠獲得群眾支持的關鍵工具。報導指出，以俄國總統普廷為例，他曾在俄烏戰爭爆發前，於去年7月發表一篇文章，標題是「論俄羅斯人與烏克蘭人的歷史統一」，他在文章中指責西方的修正主義，認為俄國與烏克蘭從來就是一個統一的精神共同體，是西方世界把烏克蘭打造成反俄的狀態。

    報導也提及中國，指出他們在2021年重新編寫黨史，新版本很大程度是為了領導人習近平設計，對他滿是稱讚，並透過媒體不斷傳播；報導表示，中共聲稱自己的權力合法性來自歷史，主要論述為在中共掌權前，中國積弱不振，備受西方羞辱，只有共產黨才能統一中國，恢復過往榮光。

    報導還提到，俄國和中國都存在一種對領土問題的癡迷執念，普廷的歷史敘述中，相當關注前蘇聯的領土，其中包括烏克蘭，白俄羅斯和波羅的海國家，中國則在南海區域動作頻頻，史特拉德認為，把注意力放在領土有兩個作用，一方面強調歷史屈辱，一方面用意是凸顯現任領導人的強大。

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