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    北約1.5萬人軍演愛沙尼亞登場 芬蘭、瑞典及烏克蘭都參與

    北約在愛沙尼亞舉行的「刺蝟」軍演於5月16日登場，即將申請加入北約的芬蘭和瑞典也入列。圖為手持PK機槍的芬蘭士兵。（彭博）

    北約在愛沙尼亞舉行的「刺蝟」軍演於5月16日登場，即將申請加入北約的芬蘭和瑞典也入列。圖為手持PK機槍的芬蘭士兵。（彭博）

    2022/05/16 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯造成歐洲局勢緊張之際，號稱1991年後在波羅的海國家愛沙尼亞境內最大規模的北約「刺蝟」（Hedgehog）演習今天（16日）登場，來自14個國家共1.5萬名士兵參加軍演，其中也包括打破長年中立立場，即將向北約遞出申請的芬蘭、瑞典和遭俄入侵的烏克蘭。

    綜合外媒報導，自二戰結束以來，芬蘭和瑞典就一直保持中立原則，但受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，兩國也雙雙宣布將尋求加入北約。而北約近日於歐洲多國進行軍演，其中在愛沙尼亞舉行的「刺蝟」軍演16日登場，包括芬蘭、瑞典和烏克蘭等共14個國家的1.5萬名士兵齊聚，據悉演習地點距離最近的俄羅斯軍事基地僅40英里（約64公里）。

    「刺蝟」軍演是1991年蘇聯解體以來，在愛沙尼亞境內規模最大的演習。雖然北約強調「刺蝟」軍演是早就規劃好的活動，但這次演習的規模也反應波羅的海緊張局勢因為俄羅斯急遽升溫。

    愛沙尼亞國防部也表示，這次北約軍演並不像往常邀請俄國觀察，「我們已將這次演習通知國際社會，唯獨俄羅斯，我們不會允許俄國來當觀察員。」

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