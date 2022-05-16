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    獲各黨派支持 瑞典政府正式通知國王將申入北約

    瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫已收到該國政府將申請加入北約的正式通知。（歐新社）

    瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫已收到該國政府將申請加入北約的正式通知。（歐新社）

    2022/05/16 21:53

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典執政黨「社會民主工人黨」（SAP）15日宣布爭取申請加入北約後，該國政府今天（16日）也已向國王卡爾十六世·古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）及該國王儲維多利亞公主（Princess Victoria）通知此事。

    根據《CNN》報導，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）15日宣布其所屬政黨支持瑞典加入北約，接下來會在國會上努力爭取提出申請。該國外交部長林德（Ann Linde）今天也宣布，外交事務諮詢委員會16日向王室報告當前外交和安全政策問題，瑞典政府已正式通知國王卡爾十六世·古斯塔夫和維多利亞王儲尋求加入北約的決定。

    林德還在推特上表示，向北約提出申請一事，在瑞典議會獲各政黨廣泛支持，大家都認為瑞典能與北約盟國一起更加強大。

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