獲各黨派支持 瑞典政府正式通知國王將申入北約

2022/05/16 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典執政黨「社會民主工人黨」(SAP)15日宣布爭取申請加入北約後,該國政府今天(16日)也已向國王卡爾十六世·古斯塔夫(Carl XVI Gustaf)及該國王儲維多利亞公主(Princess Victoria)通知此事。

根據《CNN》報導,瑞典首相安德森(Magdalena Andersson)15日宣布其所屬政黨支持瑞典加入北約,接下來會在國會上努力爭取提出申請。該國外交部長林德(Ann Linde)今天也宣布,外交事務諮詢委員會16日向王室報告當前外交和安全政策問題,瑞典政府已正式通知國王卡爾十六世·古斯塔夫和維多利亞王儲尋求加入北約的決定。

請繼續往下閱讀...

林德還在推特上表示,向北約提出申請一事,在瑞典議會獲各政黨廣泛支持,大家都認為瑞典能與北約盟國一起更加強大。

Today, the Advisory Council on Foreign Affairs met at the Royal Palace where the government informed about current foreign and security policy issues. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna pic.twitter.com/xDbCDljVMs