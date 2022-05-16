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    普廷，黑桃A！ 烏克蘭推出戰犯撲克牌

    烏克蘭發佈「撲克牌通緝令」。（圖擷取自Valeriy Zaluzhnyi臉書）

    烏克蘭發佈「撲克牌通緝令」。（圖擷取自Valeriy Zaluzhnyi臉書）

    2022/05/16 16:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據推出烏克蘭軍人對著俄國飛彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）「豎中指」的蛇島郵票後，烏克蘭又準備發佈「撲克牌通緝令」了！

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）在臉書發文說，在烏國軍方支持下，烏克蘭志願者情報組織「InformNapalm」推出了兩種撲克牌，分別印有「俄羅斯戰犯」和「俄羅斯政客和宣傳人員」照片，好讓烏軍「記住目標」。扎盧茲尼還稱，這一創意源自美軍2002年（註：應為2003年）的做法。

    扎盧茲尼還聲稱，他相信在烏軍和志願者，以及全世界所有善意人士的努力下，他們將在戰場和訊息領域中，擊敗當前的俄羅斯政權和俄國軍事行動的支持者，「一起邁走向勝利！」

    2003年，美軍出兵伊拉克，美軍為了抓捕伊拉克政府高官，由美國政府設計出一種印有人像的撲克牌，用來幫助美軍士兵識別海珊政府的通緝犯成員。到了2005年初，撲克牌上所列的戰犯就有46人被捕或被殺。

    烏克蘭推出戰犯撲克牌的消息在中國軍情網站路掀起熱議，一些軍事自媒體稱，美軍是發明創造「撲克牌通緝令」的祖師爺，迎合美軍喜歡打撲克的愛好，又發揮種傳播的效果，還批評「這是低人權國家的低劣玩法。」

    還有中國網友稱，烏克蘭將俄羅斯戰犯印在撲克牌上發行，俄國總統普廷成了「黑桃A」頭號戰犯，不知道會不會激怒普廷，然後派出特務幹掉烏國總統澤倫斯基？

    美軍2003年推出的伊拉克戰犯撲克牌，中間黑桃A「頭號戰犯」，是前伊拉克已故統治者海珊。（法新社資料照）

    美軍2003年推出的伊拉克戰犯撲克牌，中間黑桃A「頭號戰犯」，是前伊拉克已故統治者海珊。（法新社資料照）

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