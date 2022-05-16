承諾無限制軍援！北約秘書長：烏克蘭能贏得戰爭

北約秘書長史托騰伯格15日表示，隨著俄軍接連挫敗，烏克蘭能夠贏得戰爭。（法新社）

2022/05/16 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊轉攻烏克蘭東部頓巴斯逾月來，進度仍不如預期。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）15日大膽推測，「烏克蘭能夠贏得這場戰爭」。

《澳洲天空新聞》報導，北約各國外交部長15日在德國柏林就烏俄局勢召開非正式會議，北約秘書長史托騰伯格表示，「俄國在烏克蘭的戰爭不如莫斯科當局預期，未能奪下基輔，也已從哈爾科夫一帶撤退，甚至連在頓巴斯的主要攻勢也停滯。俄國並未達成其戰略目標，烏克蘭能夠贏得這場戰爭。」

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《法新社》也報導，北約外長承諾，將向烏克蘭提供「無限制」的軍事支援；德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）補充道，「只要烏克蘭需要，不論多久都會繼續協助其自衛。」

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基15日晚間表示，烏方正在為俄軍在頓巴斯的新一輪攻擊，以及在烏南強化行動作準備，「佔領者仍不想承認自己已經一籌莫展，他們所謂『特殊軍事行動』已經兵敗如山倒。」

據報導，烏國內政部顧問傑尼森科（Vadim Denisenko）指出，國家衛隊第127旅第227營士兵已抵達烏俄邊境，並重新設立黃藍色相間的立柱，代表邊境哨所；據了解，烏方發布的影片應是在鄰近烏俄邊界的哈爾科夫拍攝，意味俄軍已被逼退。

總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，在烏軍反制下從哈爾科夫撤退的俄軍，已被調往頓巴斯方向。

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