抗俄不能等！ 芬蘭正式宣布將申請加入北約 75年不結盟政策轉向

芬蘭總統尼尼斯托（右）和總理馬林（左）15日共同宣布，將尋求加入北約組織（NATO）。（路透）

2022/05/15 18:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發歐洲警戒，長年保持軍事中立的芬蘭，15日正式宣布尋求加入北大西洋公約組織（NATO），國會預計在數日內表決，可能在新的一週就能正式提出申請。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）15日聯合宣布，將尋求加入北約。2人日前也同步強調，芬蘭必須「毫不拖延」申請加入北約。《法新社》報導，芬蘭預計在政府諮詢會議過後，於16日向國會提出議案，預料國會將背書。

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此外，隨著芬蘭成為領頭羊，瑞典似乎也對自己成為波羅的海地區唯一「非北約國」感到焦慮。因此，總理安德森（Magdalena Andersson）率領的「社會民主工人黨」預計16日決定是否放棄長久以來的反對立場，只要該黨同意加入北約，國會同意票就達絕對多數。多位國會議員先前已表態，只要芬蘭加入北約，他們就會支持瑞典加入。

據了解，瑞典和芬蘭的軍事不結盟政策，分別實施200多年及75年，但在烏俄戰爭爆發後，芬蘭民眾支持加入北約的比率飆升至4分之3，是過去的3倍；瑞典的支持人數也急升至5成，僅2成反對。

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