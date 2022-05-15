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    芬蘭、瑞典加入北約 德、加外長：批准程序須快 不能有過渡期

    北約30個成員國外交部長14、15日齊聚德國柏林，針對烏克蘭局勢召開非正式會議。（法新社）

    北約30個成員國外交部長14、15日齊聚德國柏林，針對烏克蘭局勢召開非正式會議。（法新社）

    2022/05/15 16:16

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）成員國外交部長近日齊聚德國柏林舉行會議，針對烏克蘭局勢召開非正式會議。德國、加拿大外長均表示，將致力於加快芬蘭、瑞典入會的審核程序，不能存有「灰色空間」，希望在「數週內」完成。克羅埃西亞外長則透露，土耳其先前對此態度遲疑，但相關討論已在「好的軌道」上。

    《路透》15日報導，芬蘭日前已表明計畫加入北約，瑞典也可望在16日正式表態；一旦2國加入，北約防線將東擴，對俄國造成更大壓力。

    在北約15日會議上，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，德國已做好所有準備，只要芬、瑞2國提出申請，就能快速推動批准程序。她也透露，各國外長一致同意，從2國提出申請到正式加入，中間不能存在「灰色地帶」，「如果他們決定加入，他們就必須快速加入，我們得確保為他們提供安全保證，不能出現過渡期或灰色地帶。」

    加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）則說，「我希望這個程序能在數週內完成。」

    另一方面，土耳其總統艾多根先前表示，對芬、瑞加入北約不抱持正面看法，被認為可能動用否決權。北約30個成員國須一致同意後，向芬、瑞發出邀請函，才能啟動加入程序。

    不過，克羅埃西亞外長拉德曼（Grlic Radman）15日表示，「相關討論正在好的軌道上」，希望當天就能有好的結果，展現北約團結。羅馬尼亞外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）也強調，推動芬、瑞加入北約、以向俄國傳遞訊息的過程，不能失去動力。

    北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）同樣表示，土耳其是北約重要盟友，相信土國對於芬、瑞兩國加入的疑慮能獲得妥善解決，「我有信心若2國決定加入北約，我們能夠找到共識、歡迎他們。」

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