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    CNN記者逃離上海 他爆街景荒涼

    上海封城已經超過50天，美國CNN上海派駐記者卡爾弗（Culver）爆街景不如從前，示意圖。（美聯社）

    上海封城已經超過50天，美國CNN上海派駐記者卡爾弗（Culver）爆街景不如從前，示意圖。（美聯社）

    2022/05/15 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國CNN上海派駐記者卡爾弗（Culver）近日離開上海，他說，他回家得靠美國領事館的協助，並取得社區官員的同意，同時還必須承諾「出去了就再也不回來」，他去機場路上見街景荒涼，他更感嘆，上海這座閃閃發亮城市因中國嚴厲防疫政策變得疲累不堪。

    根據CNN報導，卡爾弗自2020年1月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，他就派駐上海，與家人分離至今已經兩年半，他說，「他真的需要回家」，他靠著美國領事館協助等才買到一張稀有機票，依據相關規定，他必須取得社區官員的同意，同時也承諾「再也不回來」。

    「街景跟記憶中不同」，卡爾弗說，上海封城已超過50天，從上海市中心到埔東國際機場街道「近乎荒涼」，多數商店、餐廳都沒營業，大門還用鐵鍊上鎖，人行道也被塑膠繩圍繞，街上也只有幾名穿著防護衣的警察。機場外也沒有人、車，他一瞬間還以為「航班取消了」。

    卡爾弗分享，當天航班只有兩班，飛往香港、荷蘭阿姆斯特丹，機場也沒有任何商店、餐廳營業，甚至連自動販賣機都停止運作，偌大的航站還遺留著睡袋、成堆垃圾。他也覺得不真實，彷彿進入電子遊戲關卡，可能某個意想不到障礙，他又得回到原點。

    卡爾弗在機場也與準備離開上海的外國人聊天，他發現，多數外國人在上海住滿多年，還有人住滿10年了，他們一致認同，「在這座中國金融門戶，無論投入了多少時間都已經不重要，現在是設下停損點，該是離開的時候。」

    搭上飛機後，卡爾弗才感受到這幾週的焦慮、壓力被釋放，但他同時也有一點倖存者愧疚感，他還聽見空服員安慰，「喔請不要太驚訝，當我們抵達後，你們會發現幾乎沒有人戴口罩，你將進入全新世界。」

    上海封城已經超過50天，美國CNN上海派駐記者卡爾弗（Culver）爆路上僅有穿防護員的警察，示意圖。（法新社）

    上海封城已經超過50天，美國CNN上海派駐記者卡爾弗（Culver）爆路上僅有穿防護員的警察，示意圖。（法新社）

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