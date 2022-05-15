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    Vogue臉丟大了！要求英國酒吧改名 結果被老闆狠狠洗臉

    時尚雜誌《Vogue》出版商要求英國酒吧「The Star Inn at Vogue」改名，結果反遭老闆狠狠洗臉。（圖擷自Google街景）

    時尚雜誌《Vogue》出版商要求英國酒吧「The Star Inn at Vogue」改名，結果反遭老闆狠狠洗臉。（圖擷自Google街景）

    2022/05/15 09:18

    〔即時新聞／綜合報導〕時尚雜誌《Vogue》的出版商康泰納仕（Condé Nast），近來寄信給英國康瓦爾郡鄉村酒吧「The Star Inn at Vogue」的老闆，要求更改酒吧的店名，結果反遭老闆狠狠洗臉。

    據《美聯社》報導，經營酒吧的格雷厄姆（Mark Graham）透露，康泰納仕的英國營運長范登布魯克（Sabine Vandenbroucke）寄信過來，指稱酒吧的名稱可能會讓公眾產生混淆，因此詢問他是否要更改店名，還要求在7天內回覆，否則公司將採取補救措施。

    格雷厄姆對此痛斥，這個世界上總是有大鯨魚想吃小蝦米的事情，但酒吧的名字來自於這間店所在的鄉村「Vogue」，該處村落比英國版《Vogue》的創刊時間還更早出現。

    格雷厄姆在信中反嗆「當你們取名為Vogue時，你們並沒有徵求Vogue村民的許可。」除此之外，格雷厄姆還強調他們不會更改店名。

    在遭到酒店老闆洗臉後，康泰納仕於13日回信，坦承公司雖然長期都在監控Vogue名稱的使用狀況，但這次的確不需要寄信給酒吧要求改名。

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