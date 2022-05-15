俄國會議員嗆：核彈打到英國只需200秒 芬蘭10秒

有俄羅斯國會議員更對媒體稱，核彈從俄羅斯打到英國只需要200秒，「匕首」極音速飛彈甚至可以在20秒內就打到芬蘭，恫嚇意味濃厚。圖為示意圖。（美聯社）

2022/05/15 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭超過80天，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）多次威脅動用核武，有俄羅斯國會議員更對媒體稱，核彈從俄羅斯打到英國只需要200秒，「匕首」極音速飛彈甚至可以在20秒、甚至10秒內就打到芬蘭，恫嚇意味濃厚。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動超過80天，歐美國家雖表達強烈反彈，俄羅斯仍持續強硬態度，外媒報導指出，普廷的親信、俄國國會議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）在「俄羅斯-1」（Russia-1）電視頻道節目上更嗆聲，稱芬蘭是在美國的脅迫下同意加入北大西洋公約組織（NATO），只要俄國願意，就可以把美國轟成「核武灰燼」。若芬蘭想加入北約，那麼俄羅斯的目標絕對有正當性，質疑芬蘭這個國家是否應該存在，他還稱「芬蘭可以做為一個國家存在，應該感謝俄羅斯。」

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針對是否會將核武器部署至俄國與芬蘭邊界，朱拉夫列夫更稱「為何要這麼做？我們不需要。」他聲稱從西伯利亞發射可攜核彈頭的「撒旦2」（Satan-2）進行攻擊可以射到英國，極音速飛彈從加里寧格勒（Kaliningrad）到英國只需200秒，「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈更可以在20秒、甚至10秒內就攻到芬蘭，因此他聲稱「我們在芬蘭邊界不需要部署戰略武器」。

外媒報導提到，俄羅斯在上月測試新型的洲際彈道飛彈，並宣稱可在秋季部署，可用來描準歐洲及美國。

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