清零是門好生意！篩檢狂熱造就中國武肺暴發戶
〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平堅持的清零政策已重創中國企業，以及依賴中國供應商與消費者的西方企業，然而，該嚴厲的防疫策略也產生一些大贏家。「經濟學人」指出，在本月6日中共中央政治局常委會矢言堅持清零、鬥爭質疑後，生產核酸檢測劑的迪安診斷技術集團股價暴漲逾10%，另一篩劑製造商達安基因，以及號稱有助抗疫的中藥連花清瘟生產商以嶺藥業股價也大漲。
標題為「中國的清零產業複合群」的文章指出，中國的清零產業前景看似無比燦爛。新冠的檢測從街角的臨時棚搬到半永久的篩檢亭網絡，讓居民在可見的未來定期做篩檢，單單上海將設立9000個篩檢站，在人口數千萬的大城市，或許每48小時就需進行1次篩檢，東吳證券1名分析師推估，以此步調，今年中國核酸檢測的開支將達1.7兆人民幣（7.46兆台幣），約國內生產總值（GDP）的1.5%。
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該文說，儘管中國政府下令生產篩劑的近20家上市公司將篩檢套組降價至約人民幣20元（88元台幣），但相關公司仍進帳可觀。今年第1季，迪安診斷的淨利較去年同期大增逾120%，而廣東普凱生物科技更是增加近200%。
篩檢狂熱正造就新冠大亨。也生產篩劑的廣州金域醫學檢驗集團創辦人梁耀銘，在2年多的疫情期間成為億萬富豪，華大基因創辦人汪建的持股價值已從2019年的逾3億美元（89.4億台幣）暴漲至20億美元（596億台幣），該公司市值漲至40億美元（1192台幣）。迪安診斷董事長陳海斌持股26%，價值逼近10億美元（298億台幣）。
該文指出，對於新冠相關大企業的崛起已出現疑慮之聲。北京新瑞學院經濟學家管清友近期對特殊利益團體「誤導與綁架」公共防疫政策的風險提出警告，他在中國社群媒體發文說，這些企業最終恐創造出類似美國的軍工複合體，不過該文已遭刪除。