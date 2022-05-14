反對芬蘭、瑞典入北約？ 土國官員澄清：沒把話說死

針對土國總統放話「不支持」瑞典、芬蘭加入北約，土耳其總統外交顧問卡林（Ibrahim Kalin，見圖）14日澄清，土耳其並沒有「把話說死」，只是純粹提出國家安全疑慮。（路透）

2022/05/14 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄侵烏引起歐洲局勢動盪，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）13日放話「不支持」瑞典、芬蘭加入北約，恐令北約成員內部產生矛盾，對此，土耳其總統外交顧問卡林（Ibrahim Kalin）14日澄清，土耳其並沒有「把話說死」，只是純粹提出國家安全疑慮。

據《路透》獨家報導，土耳其總統艾多根13日放話不支持芬蘭、瑞典加入北約，恐怕讓2國申請加入的流程受阻。對此，土耳其總統外交顧問卡林今（14）日澄清，土國並沒有「把話說死」，純粹只是提出有關土國對國家安全的疑慮。

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卡林說：「我們沒有把話說死（closing the door），基本上只是將土耳其對國家安全的疑慮提出來。」他舉例表示，如被土耳其、美國、歐盟列為恐怖組織的「庫德斯坦工人黨」（PKK），長期歐洲吸收成員和募資，瑞典就是他們活動的中心之一。

卡林強調，加入北約是一個過程，土耳其將觀察事態發展再作定奪，但瑞典必須至少必須先遏止PKK在他們國家之中存在和活動，土耳其也隨時歡迎與瑞典開啟對話和談判。

據悉，土耳其是北約30個成員國之一，也擁有該組織第2大規模的軍隊。根據北約規則，任何加入北約的申請，都必須獲得成員國間一致的同意。

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