為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    猛！烏南馬立波6旬老人 帶狗狗步行225公里逃難

    烏克蘭馬立波61歲老者佩丁（Igor Pedin）帶著愛犬朱朱（Zhu-Zhu）出逃，步行走了225公里抵達扎波羅熱。（圖擷自@ukpapers推特）

    烏克蘭馬立波61歲老者佩丁（Igor Pedin）帶著愛犬朱朱（Zhu-Zhu）出逃，步行走了225公里抵達扎波羅熱。（圖擷自@ukpapers推特）

    2022/05/14 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，對南部大城馬立波展開圍攻，當地61歲老者佩丁（Igor Pedin）決定帶著愛犬朱朱（Zhu-Zhu）出逃，沒想到1人1狗就這樣步行走了225公里，抵達相比之下較為安全的扎波羅熱。

    《衛報》報導，佩丁回憶，他在4月20日做出逃出馬立波的決定，因為當時俄羅斯士兵已經入城且挨家挨戶地搜查、掃射，街頭到處都是遺體，食物和水源供應不足，為此他裝滿了行李袋，秤了秤後將原本70公斤的行李減少成50公斤。

    佩丁說，4月23日早上6時許，他帶著狗狗離開住處，最初的目標是步行5公里抵達城郊，他對此原本沒什麼信心，不過，由於轟炸讓家裡充斥著灰塵，使得佩丁看起來很像流浪漢，再加上他避免和俄軍士兵眼光接觸，因此還是順利從高速公路走出城市。

    佩丁透露，他走完20公里抵達尼科爾斯克鎮（Nikolske）時，有個男子邀他來喝1杯，原來這名男子的16歲兒子已於3月3月被俄軍射殺，直到好幾個星期後才找到遺體。

    佩丁表示，隔天早上他離開小鎮時，碰到了車臣軍隊的檢查哨，隨即被載回尼科爾斯克接受俄軍的檢查，他謊稱自己患有胃潰瘍必須去扎波羅熱就醫，不過還是被逼著脫掉上衣接受檢查，並且掃描指紋、拍攝照片做為記錄。

    佩丁說，這批俄軍發給他頓內茨克人民共和國內政部的文件，讓他自行離開，就這樣他又走回車臣軍的哨站。原本佩丁想繼續步行前往羅茲夫卡（Rozivka），但車臣士兵攔下了車輛載他一程，路上他看到田野間有挖土機在作業，旁邊還有十字架，很顯然那裡是一處亂葬崗。

    佩丁回憶，他之後從羅茲夫卡走到維爾日納（Verzhyna），突然有6名俄軍士兵把他攔下來，逼他脫掉上衣並搜查他的行李包，強硬地將他帶走並命令他明天才可以離開，否則就會被射殺。

    度過1晚後，隔天佩丁幸運地繼續啟程，一路上又通過了許多哨站並接受檢查，但途中被告知不能繼續沿著公路往扎波羅熱的方向走了，因此他改走小路翻山越嶺，到了一處水壩時有好心的司機載他一程，將他送到扎波羅熱市中心的難民帳篷旁。

    佩丁說，他走進了帳篷發現裡面坐著很多義工，有1名女性詢問他是從哪裡來的，佩丁如實告知後讓對方驚呼連連，向同伴直說「他是從馬立波步行過來的！」佩丁透露，當時所有人都停下動作關注著他，「那真是我的榮耀時光。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏情報局長爆普廷罹癌病重！8月迎戰爭轉折點 年底前收復所有失土
    2022/05/14 16:58

    烏情報局長爆普廷罹癌病重！8月迎戰爭轉折點 年底前收復所有失土
    澤倫斯基：馬克宏曾勸放棄部份領土 幫普廷留點面子
    2022/05/14 16:44

    澤倫斯基：馬克宏曾勸放棄部份領土 幫普廷留點面子

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    遭烏軍反推回邊境 五角大廈官員：俄軍進度落後至少2週
    2022/05/14 13:55

    遭烏軍反推回邊境 五角大廈官員：俄軍進度落後至少2週
    大反攻！澤倫斯基：已從俄軍手中奪回上千處據點
    2022/05/14 09:05

    大反攻！澤倫斯基：已從俄軍手中奪回上千處據點

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播