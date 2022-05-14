猛！烏南馬立波6旬老人 帶狗狗步行225公里逃難

烏克蘭馬立波61歲老者佩丁（Igor Pedin）帶著愛犬朱朱（Zhu-Zhu）出逃，步行走了225公里抵達扎波羅熱。（圖擷自@ukpapers推特）

2022/05/14 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，對南部大城馬立波展開圍攻，當地61歲老者佩丁（Igor Pedin）決定帶著愛犬朱朱（Zhu-Zhu）出逃，沒想到1人1狗就這樣步行走了225公里，抵達相比之下較為安全的扎波羅熱。

據《衛報》報導，佩丁回憶，他在4月20日做出逃出馬立波的決定，因為當時俄羅斯士兵已經入城且挨家挨戶地搜查、掃射，街頭到處都是遺體，食物和水源供應不足，為此他裝滿了行李袋，秤了秤後將原本70公斤的行李減少成50公斤。

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佩丁說，4月23日早上6時許，他帶著狗狗離開住處，最初的目標是步行5公里抵達城郊，他對此原本沒什麼信心，不過，由於轟炸讓家裡充斥著灰塵，使得佩丁看起來很像流浪漢，再加上他避免和俄軍士兵眼光接觸，因此還是順利從高速公路走出城市。

佩丁透露，他走完20公里抵達尼科爾斯克鎮（Nikolske）時，有個男子邀他來喝1杯，原來這名男子的16歲兒子已於3月3月被俄軍射殺，直到好幾個星期後才找到遺體。

佩丁表示，隔天早上他離開小鎮時，碰到了車臣軍隊的檢查哨，隨即被載回尼科爾斯克接受俄軍的檢查，他謊稱自己患有胃潰瘍必須去扎波羅熱就醫，不過還是被逼著脫掉上衣接受檢查，並且掃描指紋、拍攝照片做為記錄。

佩丁說，這批俄軍發給他頓內茨克人民共和國內政部的文件，讓他自行離開，就這樣他又走回車臣軍的哨站。原本佩丁想繼續步行前往羅茲夫卡（Rozivka），但車臣士兵攔下了車輛載他一程，路上他看到田野間有挖土機在作業，旁邊還有十字架，很顯然那裡是一處亂葬崗。

佩丁回憶，他之後從羅茲夫卡走到維爾日納（Verzhyna），突然有6名俄軍士兵把他攔下來，逼他脫掉上衣並搜查他的行李包，強硬地將他帶走並命令他明天才可以離開，否則就會被射殺。

度過1晚後，隔天佩丁幸運地繼續啟程，一路上又通過了許多哨站並接受檢查，但途中被告知不能繼續沿著公路往扎波羅熱的方向走了，因此他改走小路翻山越嶺，到了一處水壩時有好心的司機載他一程，將他送到扎波羅熱市中心的難民帳篷旁。

佩丁說，他走進了帳篷發現裡面坐著很多義工，有1名女性詢問他是從哪裡來的，佩丁如實告知後讓對方驚呼連連，向同伴直說「他是從馬立波步行過來的！」佩丁透露，當時所有人都停下動作關注著他，「那真是我的榮耀時光。」

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