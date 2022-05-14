哈爾濱男子活活燒死案發過程成謎 胞妹上網求助竟遭派出所恐嚇

中國哈爾濱發生一起男子嚴重燒傷死亡的社會案件，中國警方處理手法讓中國網友覺得相當荒謬。（翻攝微博）

2022/05/14 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱近日發生一起離奇的社會案件。受害者胞妹闡述，退休的父親想找洗車打工，卻被附近流動洗車攤的老闆搶走洗車工具，哥哥打算找對方商議，當日下午卻被人發現嚴重燒傷，搶救後仍身亡。受害者胞妹上網尋求目擊證人協助，卻遭當地派出所恐嚇刪文，否則按「造謠」法辦，該案引發關注。

綜合中媒報導，受害者胞妹曹小姐描述事發經過，本月7日，年邁父親買了洗車工具到外面打零工找事做，遭附近路口的洗車攤老闆阻攔，並恐嚇要通報執法單位沒收工具，父親沒有理會，當日晚間6時父親即遭執法單位駕車輛沒收洗車工具。父親想找執法單位贖回工具，但到晚間11時都沒找到是哪個執法單位將工具沒收。

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8日上午，哥哥提議去找老闆協商後出門，當日下午3時，父親便接到電話通知哥哥燒成重傷在醫院搶救。

曹小姐泣訴，當時哥哥燒得已經掉渣了，到院時指控對方圍毆他，並潑灑汽油將他燒傷，事後上網想找目擊證人提供證詞，卻被派出所阻撓，並要求她把帖子刪了，說她造謠，依據法律輕則拘留，重則要判刑2、3年。

一名在事發地點附近工作的呂先生目擊過程，他表示在場共有3男1女，在場者稱曹先生往自己身上倒汽油點火，但旁觀不救，呂先生和其他工人用了約8分鐘才將曹先生身上的火撲滅，20分鐘後急救單位才到場處理；呂先生雖試圖蒐證，但現場拍的影片和照片都被派出所的人刪了，沒法恢復了，曹小姐的哥哥最終傷重身亡。

中媒10日曾致電承辦派出所求證，卻遭強硬拒絕後掛電話，12日再多次撥打哈爾濱市道里區公安局宣傳部門電話也沒有人接聽。該單位後來公告聲稱是曹先生帶汽油與打火機找洗車攤的張先生理論並自淋汽油，隨後抱住勸架的張先生妻子，過程意外點燃打火機，張先生妻子因此燒傷，曹先生也搶救無效死亡，全案仍在調查中。據曹先生家屬透露，中國警方建議「悄悄火化遺體」。

真相究竟是什麼引發中國網友關注，認為此案相當荒謬，「這是21世紀發生的事情，我都不敢信」、「21世紀又怎麼樣？你到了30世紀，有權有錢的還是說了算，韭菜沒有話語權」、「東北貪污腐敗最嚴重」、「哈爾濱是不是沒開展掃黑除惡工作啊」、「怕是一掃政府直接癱瘓了」。

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