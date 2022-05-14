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    預防「境外」詐騙？中國浙江河北等地「默認關閉」接聽國際與港澳台電話

    中國移動的多區電信業者，據上級主管部門要求，為打擊境外詐騙電話事件，將「默認關閉」用戶接聽國際及港澳台電話之功能。示意圖。（中央社）

    中國移動的多區電信業者，據上級主管部門要求，為打擊境外詐騙電話事件，將「默認關閉」用戶接聽國際及港澳台電話之功能。示意圖。（中央社）

    2022/05/14 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有住中國浙江網友反映，收到中國移動河北的簡訊通知，聲稱據上級主管部門要求，為打擊境外詐騙電話，將從5月5日起「默認關閉」用戶接聽國際及港澳台電話之功能，如要接聽境外電話，則須在期限內申請登記，不登記或登記錯誤的用戶將統一關閉語音接聽功能。消息一出後，立即在網上引發網友兩極爭論。

    據《IT之家》報導，中國移動河南、中國聯通河南於4月30日率先宣布，從5月7日起統一關閉國際與港澳台簡訊接收業務功能；中國移動河北隨後也於5月2日透過簡訊通知，從5月5日起統一關閉國際與台港澳短訊接收業務功能。中國移動也出面證實，因考量國內境外詐騙電話事件頻傳，為保障國內用戶的個資財產安全、打擊電信網路的新型犯罪才會做出這項決定。

    消息一出後，不少中國網友拍手叫好，表示國內電信業者們早該這樣規範了，「今年莫名的國際詐騙電話超多！聯通也趕緊給我過濾掉吧」、「為河北電信點讚！其他電信公司不能為了錢，再方便騙子們」、「支持呢！前幾天剛剛被網絡詐騙！希望以後這方面能多一些防範！」、「這個辦法對於我來說，是十分感謝的。不知怎麽，最近手機老是來電顯示不明號碼，訊息提示還有境外的號碼，感覺自己的手機中病毒了」。

    但也有網友認為此舉爭議很大，「因噎廢食，手機也收走唄」、「更多的騷擾電話是什麽上海廣州的，境外的騷擾電話倒是很少」、「把3g、4g、5g關掉，把互聯網停掉，恢復電報通訊，這樣最安全」、「默認關閉是什麽意思？是不是不管我同不同意，都強行給我關閉了？這不是打著『為你好』的旗號，赤裸裸的違法違規嗎？」。

    有住中國網友收到中國移動河北的簡訊通知，將從5月5日起「默認關閉」用戶接聽國際及港澳台電話之功能。（圖擷取自IT之家）

    有住中國網友收到中國移動河北的簡訊通知，將從5月5日起「默認關閉」用戶接聽國際及港澳台電話之功能。（圖擷取自IT之家）

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