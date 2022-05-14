「金正恩」亂入澳洲親中議員造勢場合！諷刺對方是共產黨候選人

模仿北韓領導人金正恩聞名的網紅「Howard X」，闖入曾發生親中爭議的澳洲國會議員廖嬋娥和總理莫里森的造勢場合。（美聯社）

2022/05/14 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕曾發生過親中爭議的澳洲自由黨國會議員廖嬋娥（Gladys Liu），13日晚間和總理莫里森（Scott Morrison）一起為21日的議會改選舉行競選活動，孰料以模仿北韓領導人金正恩聞名的網紅「Howard X」卻闖入現場，並譏諷廖嬋娥是共產黨派來的候選人。

據《美聯社》報導，「金正恩」入場後立即吸引了媒體的注意，莫里森助理克里維（Nick Creevey）連忙上前要求他離開，但「金正恩」反唇相譏地直說：「你不應該告訴最高領導該做什麼，我支持廖嬋娥。」

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「金正恩」在會場內待了沒多久便自行離開，廖嬋娥對此表示，她專注於為維多利亞州莫爾本選區的民眾提供服務，不會被對手與骯髒的選戰手段所影響。總理莫里森則在活動上指出，雖然中國政府具有侵略性，但中國人民不一樣，「澳洲華人是澳大利亞最棒的愛國者。」

據了解，Howard X出生於香港，在澳洲生活了30多年，他向來支持香港民主運動並反對北韓獨裁。廖嬋娥同樣是在香港出生，到澳洲留學後歸化成澳大利亞公民，她曾在採訪中閃避習近平是否為獨裁者的問題，並指稱在中國體制裡習近平是經由合法選舉上台的領導人。

昆士蘭州參議員候選人帕夫（Drew Pavlou），似乎也參與策劃這次鬧場，他透露自己是Howard X的好友，「這是我們做過最好的事情之一。」

澳大利亞大選將於5月21日舉行，民調顯示，中間偏左的反對黨工黨暫時領先於莫里森率領的保守派聯盟。

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