「金正恩」亂入澳洲親中議員造勢場合！諷刺對方是共產黨候選人
2022/05/14 12:18
〔即時新聞／綜合報導〕曾發生過親中爭議的澳洲自由黨國會議員廖嬋娥（Gladys Liu），13日晚間和總理莫里森（Scott Morrison）一起為21日的議會改選舉行競選活動，孰料以模仿北韓領導人金正恩聞名的網紅「Howard X」卻闖入現場，並譏諷廖嬋娥是共產黨派來的候選人。
據《美聯社》報導，「金正恩」入場後立即吸引了媒體的注意，莫里森助理克里維（Nick Creevey）連忙上前要求他離開，但「金正恩」反唇相譏地直說：「你不應該告訴最高領導該做什麼，我支持廖嬋娥。」
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「金正恩」在會場內待了沒多久便自行離開，廖嬋娥對此表示，她專注於為維多利亞州莫爾本選區的民眾提供服務，不會被對手與骯髒的選戰手段所影響。總理莫里森則在活動上指出，雖然中國政府具有侵略性，但中國人民不一樣，「澳洲華人是澳大利亞最棒的愛國者。」
據了解，Howard X出生於香港，在澳洲生活了30多年，他向來支持香港民主運動並反對北韓獨裁。廖嬋娥同樣是在香港出生，到澳洲留學後歸化成澳大利亞公民，她曾在採訪中閃避習近平是否為獨裁者的問題，並指稱在中國體制裡習近平是經由合法選舉上台的領導人。
昆士蘭州參議員候選人帕夫（Drew Pavlou），似乎也參與策劃這次鬧場，他透露自己是Howard X的好友，「這是我們做過最好的事情之一。」
澳大利亞大選將於5月21日舉行，民調顯示，中間偏左的反對黨工黨暫時領先於莫里森率領的保守派聯盟。