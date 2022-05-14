女為周轉貸款65萬 竟被熟人騙130萬

一名女子申請人民幣15萬元貸款，在朋友的建議下陸續轉了107筆申請費用，共人民幣30萬元。轉帳示意圖。（資料照）

2022/05/14 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名女子因想擴大自己的店面而申請人民幣15萬元（約台幣65萬元）貸款，在朋友的建議下陸續轉了107筆申請費用，共人民幣30萬元（約台幣130萬元），女子發現被騙錢後立刻報警，並在警方協助下順利拿回損失金額。

綜合中媒報導，一名女子在某酒店開了一間煙草店，想擴大店面卻面臨資金不足的問題，而依照銀行規定，最多只能申請5萬人民幣（約台幣22萬元）的無息貸款，朋友告訴她能夠申請到15萬人民幣的無息貸款，但需要一筆申請費用，她便立刻匯錢給朋友。

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不久後貸款卻遲遲沒有消息，朋友聲稱因申請人太多，因此費時較長，並接著說她有個朋友管理的一筆基金可以取出來急用，前提是需要往基金帳戶裡存入訂金，還承諾訂金會在貸款下來之後就返還。

為了盡快拿到這筆錢，女子便開始四處借錢，在4個月內陸續轉給朋友107筆帳，總共約30萬元人民幣。就在女子開心的準備領錢時，微信卻被朋友封鎖了，女子這才發現自己被騙了趕緊報警。

經過調查，確定嫌疑人確實有犯罪事實，警方將其繩之以法，而在證據面前，嫌疑人也承認了自己的行為，並返還詐領金額。

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