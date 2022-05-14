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    每一分鐘都值一條人命 ！ 亞速軍官妻：拜託大家救救他們

    連日的戰事，導致亞速鋼鐵廠的建築都已殘破不堪。（美聯社）

    連日的戰事，導致亞速鋼鐵廠的建築都已殘破不堪。（美聯社）

    2022/05/14 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕亞速戰情持續延燒，有外媒採訪到了守軍指揮官的妻子，與她談論了對場內生存狀況的了解及與丈夫連繫的頻率，她表示對於那些守軍來說，每一分鐘都值一條人命，希望有能力的人多多幫忙。

    美國之音專訪，烏克蘭海軍陸戰隊第36獨立旅指揮官謝爾蓋·沃連斯基（Serhiy Volynsky）困守在馬立波的亞速鋼鐵廠，其妻子鲁斯拉娜·沃連斯卡（Ruslana Volynska）受訪表示，自己經常被記者問鋼鐵廠內的情形，但她所了解的資訊大多也是從新聞上知道的，甚至連他們每天吃什麼、吃幾餐都不清楚。

    沃連斯卡提到，她與丈夫並沒有固定連繫的時間及頻率，有時候會連續3、4天沒有他的消息，這會讓她一直擔心沃連斯基的安危，但就算發送訊息也可能只是一個「加號」，每當接收到這類符號，她都會提心吊膽，直至收到丈夫下一則訊息。

    沃連斯卡向外界求援，除了謝爾蓋先前求助過的特斯拉執行長馬斯克外，她也求助美國總統拜登、英國首相強森，到教宗方濟各等多方領導人，她呼籲「每分鐘都值一條人命」，不要忘記世界上有群人正在奮力尋求生存，他們為烏克蘭付出了許多，只希望有人能將他們從那邊救出來。

    亞速鋼鐵廠的守軍面臨生命危險。（法新社）

    亞速鋼鐵廠的守軍面臨生命危險。（法新社）

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