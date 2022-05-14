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    WHA倒數 陳時中投書美媒籲納台實現防疫零缺口

    2022/05/14 02:00

    〔中央社〕世界衛生大會（WHA）倒數9天，衛福部長陳時中今天投書華盛頓觀察家報，呼籲各界支持將台灣納入世界衛生組織（WHO），讓台灣與全球共同實現防疫零缺口願景。

    第75屆WHA將於5月22日至5月28日在日內瓦登場，陳時中今天以「台灣如何成功抑制疫情」（How Taiwan successfully contained COVID）為題，投書「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner），細數台灣公衛與防疫成就。

    陳時中在專文中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多以來，全球超過5.1億人染疫，逾625萬人死亡。當各國忙於因應疫情時，台灣防疫成就廣受國際肯定。

    截至5月10日，台灣僅39萬多例確診，931例死亡，2021年經濟成長率達6.45%。陳時中將此歸功於台灣完善的公衛體系及開辦滿27年的全民健保。

    陳時中表示，全球資料庫網站Numbeo去年發布的全球健康照護指標（Health Care Index），台灣在95個國家中排名第一；台灣的健康照護系統也被國際商業雜誌CEOWORLD評為2021年全球次優。

    陳時中指出，台灣透過精準科技防疫、嚴格邊境管控、精準篩檢疫調及資訊公開透明等，成功抑制COVID-19疫情，讓人民能夠如常生活，經濟正向增長。

    但隨著傳播力強、多造成輕症或無症的Omicron變異株在台灣進入廣泛流行，陳時中說，台灣摒棄過去試圖防堵每例個案的作法，自4月起改推「新台灣模式」，以重症清零、輕症有效控管、照護中重症患者為主軸，盼達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標。

    陳時中表示，當今世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰，各國應通力合作，為下一場疫情作準備，而台灣是全球合力促進疫後復甦不可或缺的夥伴。

    陳時中說，台灣已連續5年未受邀出席WHA，為確保台灣不被遺漏，能與全球共同實現WHO防疫零缺口的願景，台灣會持續爭取以專業務實方式參與今年的WHA。

    他也呼籲WHO及相關各方，堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國（UN）永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：徐睿承）1110514

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