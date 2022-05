愛犬驚悚跳窗 飼主猛衝上前穩穩接住 忍者等級反應全都錄

2022/05/13 16:01

〔即時新聞/綜合報導〕驚悚一瞬間!英國女子瑞秋(Rachel Green)家中飼養一隻名叫佛羅倫斯(Florence)的邊境牧羊犬,日前她在家樓下聊天,眼角餘光撇見不對勁,發現佛羅倫斯墜樓,瑞秋眼明手快衝上前,快狠準地接住了自己的愛犬,驚人畫面讓網友看了冷汗直流。

綜合外媒報導,瑞秋日前在樓下和一名男性聊天,眼角餘光注意到光影的形狀「不太對勁」,她疑惑地抬頭查看,發現竟然是6歲的佛羅倫斯從樓上窗戶探出身子,接著奮不顧身地跳了下來;樓高距離地面約6公尺高,瑞秋驚恐之餘,身體也快速做出反應,搶在佛羅倫斯摔到地面之前接住了牠。

過程全被門口監視錄影器拍下,佛羅倫斯墜落力道不小,但有瑞秋的救援作為緩衝,僅後腳接觸到地面,瑞秋也心疼地把佛羅倫斯抱在懷裡,所幸這隻頑皮的狗狗並沒有受傷。瑞秋事後表示,家裡的窗戶一直是關閉的,當日佛羅倫斯可能是因為想找她,所以把窗戶推開了,「牠從來沒有這麼做過」。

瑞秋評論,佛羅倫斯一直是一隻獨立的狗狗,但因為武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情大流行之後她改在家裡工作,可能因為這樣導致佛羅倫斯變得黏人,因此發生這次驚魂記。

影片曝光後,網友對於瑞秋的好身手感到讚嘆,「感謝上帝,妳的反應能力跟忍者一樣」、「『Trust fall』挑戰!(指一人閉眼向後躺,另一人要從背後接住對方的信任遊戲)」、「那名男性就像我一樣整個人傻住,想理解現在到底什麼情況」。

Sound on. Woman saves dog after it jumped out of a window. The dude's reaction (or lack thereof) is just as interesting and so very British ("bloody hell"). pic.twitter.com/CyZvncp4gX