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    愛犬驚悚跳窗 飼主猛衝上前穩穩接住 忍者等級反應全都錄

    英國一名飼主的邊境牧羊犬跳窗，被她穩穩接住。示意圖。（路透）

    英國一名飼主的邊境牧羊犬跳窗，被她穩穩接住。示意圖。（路透）

    2022/05/13 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕驚悚一瞬間！英國女子瑞秋（Rachel Green）家中飼養一隻名叫佛羅倫斯（Florence）的邊境牧羊犬，日前她在家樓下聊天，眼角餘光撇見不對勁，發現佛羅倫斯墜樓，瑞秋眼明手快衝上前，快狠準地接住了自己的愛犬，驚人畫面讓網友看了冷汗直流。

    綜合外媒報導，瑞秋日前在樓下和一名男性聊天，眼角餘光注意到光影的形狀「不太對勁」，她疑惑地抬頭查看，發現竟然是6歲的佛羅倫斯從樓上窗戶探出身子，接著奮不顧身地跳了下來；樓高距離地面約6公尺高，瑞秋驚恐之餘，身體也快速做出反應，搶在佛羅倫斯摔到地面之前接住了牠。

    過程全被門口監視錄影器拍下，佛羅倫斯墜落力道不小，但有瑞秋的救援作為緩衝，僅後腳接觸到地面，瑞秋也心疼地把佛羅倫斯抱在懷裡，所幸這隻頑皮的狗狗並沒有受傷。瑞秋事後表示，家裡的窗戶一直是關閉的，當日佛羅倫斯可能是因為想找她，所以把窗戶推開了，「牠從來沒有這麼做過」。

    瑞秋評論，佛羅倫斯一直是一隻獨立的狗狗，但因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行之後她改在家裡工作，可能因為這樣導致佛羅倫斯變得黏人，因此發生這次驚魂記。

    影片曝光後，網友對於瑞秋的好身手感到讚嘆，「感謝上帝，妳的反應能力跟忍者一樣」、「『Trust fall』挑戰！（指一人閉眼向後躺，另一人要從背後接住對方的信任遊戲）」、「那名男性就像我一樣整個人傻住，想理解現在到底什麼情況」。

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