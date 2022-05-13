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    首頁　>　國際

    法國指控伊朗無故拘留2名法籍人士 要求立即釋放

    2022/05/13 00:24

    〔中央社〕法國外交部今天發布聲明表示，2位法國公民在伊朗遭到拘留，法方要求「立即釋放」兩人。

    法新社報導，法國外交部並未公布兩位公民姓名。這是最新一起西方國籍人士在伊朗遭拘留事件。維權人士表示，伊朗刻意採取這樣的綁架人質政策，藉以迫使西方國家讓步。

    伊朗情報部昨天宣布，2名「歐洲人」因被控企圖「破壞伊朗穩定」而遭逮捕。

    法國外交部表示，法國駐伊朗大使正設法由領事人員探視被拘留人士，同時法國外交部已召見伊朗駐法大使。

    法國外交部在聲明中說：「法國政府譴責這些毫無根據的逮捕行動。我方要求立即釋放這兩名法國籍人士，並且將繼續全力動員來達成這個目的。」

    路透社報導，這起逮捕事件發生時機，正值歐洲聯盟的伊朗核子協議談判協調員莫拉（Enrique Mora）訪問伊朗首都德黑蘭。根據伊朗媒體報導，莫拉此行與伊朗對應談判人士卡尼（Ali Bagheri Kani）舉行會談。

    近期有2名原本遭到伊朗拘留的英國人扎哈里-雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）與阿蘇利（Anoosheh Ashoori）獲得釋放，受到各方關注。維權人士相信，目前至少還有十幾名西方人被關押在伊朗。

    其中包括瑞典暨伊朗籍學者賈拉里（Ahmadreza Djalali），他因為被控替以色列刺探情報罪名，2017年在伊朗被判處死刑。他的家人強烈否認指控。伊朗媒體曾報導，賈拉里的死刑預定5月21日執行。1110512

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