芬蘭、瑞典入北約幾成定局 傳俄5/13「斷氣」報復

北約旗和瑞典、芬蘭國旗圖樣。（路透）

2022/05/12 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞典、芬蘭鑑於俄羅斯入侵烏克蘭凸顯的威脅，預計15、16日兩天先後正式拍板申請加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，俄國政府揚言「軍事—技術」手段報復，芬蘭媒體12日也引述消息人士說法，俄國可能從13日起中斷對芬蘭的天然氣供應。

英國《衛報》12日報導，根據芬蘭《晚報》（Iltalehti）當天引述未具名消息人士說法，芬蘭重要政治人物已獲警告，俄羅斯有可能自13日起中斷對該國的天然氣供應，報復芬蘭打算加入北約，若俄國「斷氣」，將對芬蘭工業和糧食生產造成重大問題。

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稍早克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，芬蘭加入北約「肯定」會是俄國的一個威脅；俄國外交部也表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）、馬林（Sanna Marin）兩人12日的共同聲明，「是該國外交政策的劇烈轉變」，赫爾辛基「必須注意此舉的責任和後果」，俄國「將被迫採取報復措施，軍事—技術和其他性質的都有，以阻止因此對俄國國安產生的威脅」。

芬蘭政府預計15日正式拍板申請加入北約，國會將在16日辯論此案，芬蘭國會中多達2/3的議員支持申請入北約。芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）10日曾表示，他相信芬蘭「最早」可在10月1日正式成為北約成員。

瑞典執政黨社會民主黨將在15日決定是否推翻數十年來反對加入北約的立場，瑞典《快報》（Expressen）指出，國會將在16日辯論安全情勢，隨後總理安德森（Magdalena Andersson）將召開特別內閣會議，正式決定申請加入北約，之後直接送出申請文件。

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