為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    芬蘭、瑞典入北約幾成定局 傳俄5/13「斷氣」報復

    北約旗和瑞典、芬蘭國旗圖樣。（路透）

    北約旗和瑞典、芬蘭國旗圖樣。（路透）

    2022/05/12 23:24

    〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞典、芬蘭鑑於俄羅斯入侵烏克蘭凸顯的威脅，預計15、16日兩天先後正式拍板申請加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，俄國政府揚言「軍事—技術」手段報復，芬蘭媒體12日也引述消息人士說法，俄國可能從13日起中斷對芬蘭的天然氣供應。

    英國《衛報》12日報導，根據芬蘭《晚報》（Iltalehti）當天引述未具名消息人士說法，芬蘭重要政治人物已獲警告，俄羅斯有可能自13日起中斷對該國的天然氣供應，報復芬蘭打算加入北約，若俄國「斷氣」，將對芬蘭工業和糧食生產造成重大問題。

    稍早克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，芬蘭加入北約「肯定」會是俄國的一個威脅；俄國外交部也表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）、馬林（Sanna Marin）兩人12日的共同聲明，「是該國外交政策的劇烈轉變」，赫爾辛基「必須注意此舉的責任和後果」，俄國「將被迫採取報復措施，軍事—技術和其他性質的都有，以阻止因此對俄國國安產生的威脅」。

    芬蘭政府預計15日正式拍板申請加入北約，國會將在16日辯論此案，芬蘭國會中多達2/3的議員支持申請入北約。芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）10日曾表示，他相信芬蘭「最早」可在10月1日正式成為北約成員。

    瑞典執政黨社會民主黨將在15日決定是否推翻數十年來反對加入北約的立場，瑞典《快報》（Expressen）指出，國會將在16日辯論安全情勢，隨後總理安德森（Magdalena Andersson）將召開特別內閣會議，正式決定申請加入北約，之後直接送出申請文件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為何放棄不結盟？芬蘭外長：俄羅斯入侵烏克蘭是轉捩點
    2022/05/12 22:47

    為何放棄不結盟？芬蘭外長：俄羅斯入侵烏克蘭是轉捩點
    批俄羅斯拿「斷氣」當武器 德副總理：過冬前補滿天然氣庫存
    2022/05/12 22:23

    批俄羅斯拿「斷氣」當武器 德副總理：過冬前補滿天然氣庫存

    PP送暖 醫護和居隔民眾報名享好禮
    熱烈歡迎芬蘭加入 北約秘書長承諾：審核過程將順利迅速！
    2022/05/12 21:41

    熱烈歡迎芬蘭加入 北約秘書長承諾：審核過程將順利迅速！

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播