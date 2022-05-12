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    謠言終結站》俄軍俘虜2亞速營指揮官？ 查核中心：錯誤訊息

    網傳俄軍在烏克蘭俘虜兩名亞速營的指揮官，查核中心表示此為錯誤訊息。（取自查核中心）

    網傳俄軍在烏克蘭俘虜兩名亞速營的指揮官，查核中心表示此為錯誤訊息。（取自查核中心）

    2022/05/12 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一則訊息稱：「俄軍在烏克蘭馬里烏波爾（馬立波），俘虜其中兩名『亞速營』的指揮官...」，並搭配3張圖片。查核平台表示，此為錯誤消息。

    「TFC台灣事實查核中心」12日發布的「事實查核報告」指出，社群平台流傳的訊息稱，「俄軍在烏克蘭馬里烏波爾，俘虜其中兩名『亞速營』的指揮官...」，並搭配3張照片分別為2名軍人被俘虜的畫面，及2張被傳言指涉為被俘虜軍人的大頭照，一張是著軍裝，一張是著西裝。

    對此，「TFC台灣事實查核中心」透過搜圖網站，找到波蘭新聞網站《wPolityce》在2015年1月27日的報導，標題透過翻譯檢視為「俄羅斯恐怖分子虐待烏克蘭囚犯並將其拍攝下來」，報導所附的新聞照片，經比對與傳言所附圖片一致。

    該報導內容指出，「烏克蘭東部的俄羅斯恐怖分子在頓內茨克的街道上，懲罰和羞辱烏克蘭士兵。因此可知，此傳言圖片的出處為2015年的烏東事件，與2022年2月24日爆發的烏俄戰爭並不相關。

    此外，查核中心反搜兩張大頭照，發現兩人仍在自己的社群平台發布對抗俄國的訊息，與傳言中這2名亞速指揮官被逮補的訊息狀況不符。

    因此，「TFC台灣事實查核中心」綜合以上認定，傳言與實際狀況不符。因此，傳言為「錯誤」訊息。

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