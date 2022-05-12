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    測試彈道飛彈？ 新疆沙漠再現疑仿造美軍港口艦船新靶場

    靶場中全尺寸碼頭和類似驅逐艦的標靶。（圖擷取自推特@USNINews）

    靶場中全尺寸碼頭和類似驅逐艦的標靶。（圖擷取自推特@USNINews）

    2022/05/12 17:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國軍方去年11月被發現在新疆塔克拉瑪干沙漠，新建包括美國海軍航空母艦和驅逐艦在內的等比例模擬移動標靶，疑用作中國火箭軍導彈部隊的實彈演練。美國海軍研究協會新聞（USNI News）11日再踢爆，塔克拉瑪干沙漠又出現模擬港口艦船的新靶場！

    USNI稱，研究人員藉助Maxar提供的衛星影像，又接連發現了其他目標，它們沿著塔克拉瑪干沙漠東部邊緣形成一條線狀的大型「靶場群」。其中有幾處模擬的是海軍目標，有2處模擬的是停靠在港口中的艦船。

    其中一處新發現的港口艦船靶場位於一處全尺寸「航艦標靶」西南約13公里處。該靶場於去年12月出現，擁有一個全尺寸碼頭和類似驅逐艦的標靶。今年2月，一枚測試飛彈精確命中了驅逐艦標靶，隨後該標靶被迅速拆除。

    另一個類似的海軍基地目標是由獨立防務分析師西蒙斯（Damien Symon）在西南方約306公里處發現的。這個據點建於2018年12月，但直到現在才引起人們注意。還有一處港口艦船靶場，碼頭佈局類似於驅逐艦式站點，其中還停靠著艦船標靶，與新發現靶場的艦船標靶處在同一位置。

    報導稱，這些靶場的性質、位置和遭受的砲擊痕跡機都顯示，這些標靶是為了測試彈道飛彈，這些高超音速反艦彈道導彈（ASBM）對軍艦的威脅越來越大。

    西蒙斯說，「這些標靶的布局經過了精心計算，多個標靶的方向、形狀和大小是一致的。這些靶場沒有任何隨意性。」他還表示，標靶似乎是透過在地面上鋪設金屬板來建造的。「這與碼頭和建築物的材料不同，它可能透過不同的方式反射熱輻射或雷達波。」

    兩處綠框為港口艦船靶場，藍框為該地區全尺寸的航空母艦標靶。（圖擷取自推特@USNINews）

    兩處綠框為港口艦船靶場，藍框為該地區全尺寸的航空母艦標靶。（圖擷取自推特@USNINews）

    去年11月在中國新疆和田發現的航艦標靶。（圖取自USNI網站）

    去年11月在中國新疆和田發現的航艦標靶。（圖取自USNI網站）

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