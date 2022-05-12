再一次！日歐峰會聯合聲明：台海和平穩定極重要

日本與歐盟年度領袖峰會在東京舉行，左起歐洲理事會主席米歇爾、日本首相岸田文雄、歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

2022/05/12 17:33

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本首相岸田文雄與歐盟兩巨頭今天（12日）舉行「日歐定期領袖峰會」，會後發表聯合聲明，其中再次強調「台灣海峽和平與穩定極為重要」。著眼於中國的威脅增大，雙方也確認將加強在印太地區的合作關係，以實現「自由且開放印太」構想。

從1991年起，日本與歐盟原則每年定期舉行一次領袖峰會，受疫情影響，去年以視訊方式舉行，今年為第28屆，也是岸田文雄上任首相以來首次日歐領袖峰會；歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日訪問日本，出席這項相隔3年來首次的「面對面」日歐峰會。

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去年5月前首相菅義偉透過視訊參與日歐峰會，聯合聲明中首次強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。受到國際媒體極高的重視，尤其是歐盟在去年4月發表「印太戰略概要」，提高對印太地區的參與度。

今年的日歐峰會有俄羅斯對烏克蘭軍事入侵的的背景，米歇爾在訪日前接受日媒訪問時曾表示，歐盟與日本等民主國家面臨的壓力愈來愈大，歐盟希望與日本進一步加強關係，並和美國共同建構對抗中俄的軸心。

今天的會談中，雙方在對俄羅斯進行經濟制裁等合作的方針，以及加強對烏克蘭的支援達成共識。著眼於中國的威脅增大，雙方還就東亞局勢交換意見。聯合聲明中再次明記「台灣海峽和平與穩定、和平解決兩岸問題極為重要」，對於在東海及南海企圖以武力片面改變現狀、以快速且不透明的方式強化軍事力量，以及在此一地區活躍的軍事活動等表示強烈擔憂。對香港局勢和新疆人權狀況也表示嚴重關切。

另外，雙方也對日歐海上部隊的聯合演訓等安保及防衛領域的合作進行討論。

岸田在會後記會中表示，歐洲與印太的安全保障不可分割，全世界任何地方都不允許以武力片面改變現狀。他希望擁有共同基本價值觀的日本與歐盟，為實現自由且開放的印度太平洋而攜手合作。

歐洲國家領袖近期訪日者，還包括去年底上任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），4月下旬首次的亞洲行選擇訪日，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）也在日前訪日與岸田進行會談，顯示歐洲國家對日本的重視。

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