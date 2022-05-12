印度爆發神秘「番茄流感」已奪58人命 會傳染無藥可醫

印度出一種名為「番茄流感」的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成58人死亡。（翻攝自推特）

2022/05/12 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度南部的喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近來爆發一種名為「番茄流感」（tomato flu）的神秘疾病，已造成逾80名兒童染病、至少58人出現食物中毒現象住院死亡，如今當局已確認，相關食物中毒現象死亡病例與這種新型流感有關。

綜合印媒報導，「番茄流感」是一種罕見的病毒性疾病，也是印度最常被誤診的傳染病。由於患者受感染後，身上會長出紅色水泡，看起來像是一顆顆的番茄，因此讓這種疾病被俗稱為「番茄流感」。

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根據印度醫生說法，「番茄流感」會影響5歲以下的兒童，症狀包括皮疹、皮膚癢和脫水，另外根據其他幾份報告，番茄流感還會導致疲倦、關節痛、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、高燒和身體疼痛等症狀，甚至在某些情況下還會造成腿和手的顏色改變。

此外，「番茄流感」沒有特定藥物能治療，症狀通常會隨著穩定照護，靠自身免疫系統而痊癒。與其他流感病毒一樣，番茄流感也具有傳染性，患者需要被隔離，

印度衛生官員已對「番茄流感」展開持續調查，但當局目前還無法確定引發這種神秘疾病的確切原因。官員警告，這種疾病可能會蔓延到其他地區，因此人們應保持警惕。

報導稱，如果家中的孩子出現上述任何症狀，應立即帶他們就醫，同時也要注意不要讓患者因為皮膚瘙癢抓破紅疹或水泡，並保持適當的清潔和衛生。家人和朋友應避免與感染者有任何密切接觸，飲用大量純淨水來保持身體水分，並維持良好衛生環境，以防止病毒感染，患者也應適當休息，以免發燒熱造成長期影響。

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