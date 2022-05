「海上衛士」登艦 ！ 美軍短距起降無人機來了

2022/05/12 15:27

〔編譯陳成良/綜合報導〕無人機系統已改寫戰爭規則,現在它們又要再次改變了!美國軍備商通用原子航空系統公司(GA-ASI)10日公布,將針對旗下MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)無人機MQ-9B無人機,開發新版短場起降(STOL)專用套件,讓MQ-9B能在海軍及陸戰隊的航空母艦或兩棲攻擊艦上起降,以執行偵察、反潛和打擊水面目標等任務。

據《Breakingdefense》等多家軍情網站報導,新版STOL改裝套件,可與「雷神」(Raytheon)公司的「聯合精密進近著陸系統」(JPALS)結合,讓

請繼續往下閱讀...

MQ-9B就可在所有具備足夠長甲板的水面艦隻上部署。JPALS使用GPS系統,不管在何種天氣條件或海況下都可幫助飛機在航空母艦和兩棲攻擊艦上著艦。

通用原子表示,新版STOL改裝套件,主要是針對主翼和尾翼進行修改,除了可摺疊減省機庫空間,也能大幅減少起飛距離,而機身則維持原狀,而且改裝套件安裝容易,操作團隊在艦上機庫或停機坪即可進行,可以在不到一天的時間內安裝完畢,而飛機原有的其他系統不變。

MQ-9B STOL的另一個未來目標是海上作業,該無人機的改裝套件可以解鎖海軍大型兩棲攻擊艦或航空母艦的作戰能力。MQ-9B STOL停在飛行甲板或船舶機庫時,機翼可以維持將折疊狀態。到了發射時,飛機會展開機翼並從艦艏起飛而且不需要彈射器。

MQ-9B「海上衛士」是MQ-9「死神」(Reaper)無人機的衍生機種,可執行監控、偵蒐任務,具備優良耐候能力、遠程滯空能力及更大的載重,為執行海上偵察任務的利器。

MQ-9B STOL仍與原版「海上衛士」相同,可攜帶和分配聲納浮標,為海軍部隊提供遠程、高耐力、反潛作戰能力;據稱新機種仍可攜帶AGM-114「地獄火」飛彈和AIM-9「響尾蛇」飛彈。

通用原子正在向美國陸戰隊推銷MQ-9B STOL無人機,以作為艦載MQ-9A無人機的替代方案。2020年,美國政府宣布對台出售4架非武裝偵察版本的MQ-9B。

Presenting MQ-9B’s new short takeoff and landing capability: MQ-9B STOL



With this developing capability, MQ-9B will be the first #UAS in its class to enable big-deck amphib takeoff and landing, unlocking unlimited potential at sea. #MDM2022



Learn more: https://t.co/uJDDaWgOZJ pic.twitter.com/tLV7TGtXWo