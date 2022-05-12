軍武百科》美參與北約夏季聯合軍演 派10架「疣豬」攻擊機抵歐

A-10「疣豬」攻擊機。（資料照，歐新社）

2022/05/12 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍近日宣布，將派出10架暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10C「雷霆Ⅱ」（Thunderbolt Ⅱ）攻擊機前往歐洲，參與今年的北約（NATO）夏季聯合軍演。

據《Defence Blog》報導，美國空軍表示，10架隸屬於「馬里蘭州空軍國民警衛隊」（Maryland Air National Guard）的A-10C「雷霆Ⅱ」攻擊機，已被分派給轄下的第104戰鬥機中隊（104th Fighter Squadron），並於5月5日飛抵冰島。

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美國空軍指出，其中4架A-10C「雷霆Ⅱ」攻擊機於6日轉飛抵挪威（Norway）；另外6架則於7日抵達北馬其頓（North Macedonia），以支持這次的北約夏季軍演。

據報導，除了從挪威和北馬其頓起飛外，A-10C攻擊機還計劃部署到拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞和波蘭的前沿作戰地點，以執行其敏捷作戰部署能力。

A-10是美國空軍主要的低空近距離空中支援飛機，也是第一款專門為地面部隊提供近距離空中支援的空軍飛機，可為聯合的地面部隊提供必要支持。

報導指出，今年的北約夏季聯合軍演，有來自17個盟國及夥伴國，約9000名軍人參與，其中也包含2700名的美國士兵與飛行員。

A-10攻擊機性能諸元：

首飛：1972年5月10日

服役：1977年

生產：費爾柴德（Fairchild）公司

產量：715架

最大速度：833公里／小時

最大起飛重量：2萬2700公斤（5萬磅）

武器裝備：機炮、火箭、飛彈、炸彈等

資料來源：維基百科

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