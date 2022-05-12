為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新戰報！烏參謀部：亞速鋼鐵廠續遇襲、第二大城俄軍未獲進展

    圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫地區，一輛遭烏軍炸毀的俄羅斯最新型T-90M「突破式」（Proryv）主力戰車。（路透）

    圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫地區，一輛遭烏軍炸毀的俄羅斯最新型T-90M「突破式」（Proryv）主力戰車。（路透）

    2022/05/12 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，除了先前已打響的頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）戰役外，俄軍近日也在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及烏南數個港城執行攻擊行動，根據烏國官方稍早公布的戰情指出，馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍持續遇襲，哈爾科夫的俄軍則未取得進展。

    據英媒《天空新聞》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）於臉書指出，位於烏國東北部哈爾科夫地區的俄軍處於守備狀態，並未有新的推進行動；另外，目前在烏東斯洛波占斯基（Slobozhansky）及頓涅茨克（Donetsk）的方向，觀察到佔領者最大的活動。

    據報導，俄軍持續針對亞速鋼鐵廠轟炸，目前仍有烏國士兵堅守在廠內；另外，有烏克蘭官員認為，現場還有約100位平民受困，但此資訊尚未獲得證實。

    同時，烏軍也透露，已奪回了哈爾科夫地區內的皮托姆尼克村（Pytomnyk）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾院通過1.16兆援烏法案 俄前總統：這是發動代理人戰爭
    2022/05/12 00:46

    美眾院通過1.16兆援烏法案 俄前總統：這是發動代理人戰爭
    烏克蘭秀最新戰果！ 近2.5萬俄軍陣亡、近3800輛戰甲車被毀
    2022/05/07 05:55

    烏克蘭秀最新戰果！ 近2.5萬俄軍陣亡、近3800輛戰甲車被毀

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    2022/04/27 07:32

    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    俄國撤軍攏是假 烏國總參謀部揭詭計：目的是要誤導烏軍
    2022/03/30 09:45

    俄國撤軍攏是假 烏國總參謀部揭詭計：目的是要誤導烏軍

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    烏武裝部隊總參謀部：俄軍推進放緩 逃兵、洗劫大增
    2022/03/10 15:59

    烏武裝部隊總參謀部：俄軍推進放緩 逃兵、洗劫大增
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播