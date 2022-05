新戰報！烏參謀部：亞速鋼鐵廠續遇襲、第二大城俄軍未獲進展

圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫地區,一輛遭烏軍炸毀的俄羅斯最新型T-90M「突破式」(Proryv)主力戰車。(路透)

2022/05/12 10:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月,除了先前已打響的頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas)戰役外,俄軍近日也在第二大城哈爾科夫(Kharkiv)及烏南數個港城執行攻擊行動,根據烏國官方稍早公布的戰情指出,馬立波(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)仍持續遇襲,哈爾科夫的俄軍則未取得進展。

據英媒《天空新聞》報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)於臉書指出,位於烏國東北部哈爾科夫地區的俄軍處於守備狀態,並未有新的推進行動;另外,目前在烏東斯洛波占斯基(Slobozhansky)及頓涅茨克(Donetsk)的方向,觀察到佔領者最大的活動。

據報導,俄軍持續針對亞速鋼鐵廠轟炸,目前仍有烏國士兵堅守在廠內;另外,有烏克蘭官員認為,現場還有約100位平民受困,但此資訊尚未獲得證實。

同時,烏軍也透露,已奪回了哈爾科夫地區內的皮托姆尼克村(Pytomnyk)。

