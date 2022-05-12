新戰報！烏參謀部：亞速鋼鐵廠續遇襲、第二大城俄軍未獲進展

圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫地區，一輛遭烏軍炸毀的俄羅斯最新型T-90M「突破式」（Proryv）主力戰車。（路透）

2022/05/12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，除了先前已打響的頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）戰役外，俄軍近日也在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及烏南數個港城執行攻擊行動，根據烏國官方稍早公布的戰情指出，馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍持續遇襲，哈爾科夫的俄軍則未取得進展。

據英媒《天空新聞》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）於臉書指出，位於烏國東北部哈爾科夫地區的俄軍處於守備狀態，並未有新的推進行動；另外，目前在烏東斯洛波占斯基（Slobozhansky）及頓涅茨克（Donetsk）的方向，觀察到佔領者最大的活動。

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據報導，俄軍持續針對亞速鋼鐵廠轟炸，目前仍有烏國士兵堅守在廠內；另外，有烏克蘭官員認為，現場還有約100位平民受困，但此資訊尚未獲得證實。

同時，烏軍也透露，已奪回了哈爾科夫地區內的皮托姆尼克村（Pytomnyk）。

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