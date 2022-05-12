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    港媒：612基金信託人何韻詩陳日君等4人交保

    2022/05/12 00:24

    〔中央社〕據報導，香港警方過去兩天先後拘捕「612人道支援基金」4名信託人，其中包括天主教香港教區榮休主教陳日君及歌手何韻詩，4人在昨天深夜前獲准交保候傳。

    綜合本地媒體的報導，除了陳日君和何韻詩，另外兩名被捕者是立法會前議員吳靄儀及嶺南大學前副教授許寶強。

    警方指4人涉嫌請求外國或者境外機構對香港實施制裁，危害國家安全，罪名是涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」。

    4人曾被帶到不同警署問話，稍早時獲准交保候查，但要交出所有旅行證件。

    據報導，許寶強10日晚間是在機場被捕，他當時準備前往海外擔任大學訪問學者，

    警方向媒體表示，被捕4人年齡在45至90歲之間，相關拘捕行動仍然繼續。按照慣例，警方一般不會公布被捕者姓名。

    2019年，泛民主派發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，許多人被捕。

    泛民政黨及團體其後成立相關基金，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及訴訟。

    2021年8月18日，基金方面公布，即日起停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

    真普聯於2013年3月由泛民政黨及團體組成，目標是推動香港行政長官和立法會實現「雙普選」。（編輯：邱國強）1110512

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